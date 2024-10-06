Чемпиону мира смягчили страшный приговор. Вернётся на поле вместо завершения карьеры

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вчера, 16:15

Адвокаты Погба отработали гонорар.

Арбитражный суд принял доводы защиты

Главный метод в спортивных судах, когда надо сократить срок дисквалификации за допинг – валить вину на других. Подходят врачи, супруги и друзья. Важно найти человека, на которого можно переписать ответственность. В случае с Погба использовали комбинированный метод. Адвокаты точно настаивали, что клиент максимально глупый человек. Настолько неумный, что это граничит с «невменяемостью» в судебном значении термина. Что с него взять, шнурки научился завязывать в 20 лет? Также настаивали, что Поля подставили. Якобы посоветовали колоть тестостерон – стероид, о котором знают даже школьники, а француз якобы не знал, что это запрещено.

Когда дело с арбитражным судом CAS , то смягчение приговора не является сенсационным. Контора с откровенно плохой репутацией. Кого только не отмазывали. Кого только не закапывали. Дела с допингом щекотливые. Вот Гвардиола, когда играл за «Брешию» получил дисквалификацию за нандролон. Испанец настаивал, что невиновен. Все знают, какой Хосеп въедливый – тренирует даже игроков соперника. Гвардиола не успокоился. Хавбек нашел источники, которые подтвердили, что в римской лаборатории, где проверяли анализы, работники употребляли тяжелые наркотики на рабочем месте. Также Хосеп подавал апелляции в разных судах.

Гвардиола проиграл в трибунале Брешии. Но спустя годы его друг смотрел телевизор. Прочитал на бегущей строке, что ученые доказали – человеческий организм может вырабатывать нандролон в маленьких дозах. Поскольку в анализах Гвардиолы было мало следов анаболического стероида, испанец снова пошел в суд. Разумеется, спортивный арбитраж не был нужен, уже завершил карьеру. Но чтобы оправдать имя, подал гражданский иск. В 2009 году Хосепа оправдали. Погба не мог ждать годами и надеяться, что ученые помогут оправдать его по делу, поскольку Поль виновен. Оспаривали не сам факт приема стероидов – француз их употреблял.

Спорили о сознательности незаконного действия. А также доказывали, что 4 года дисквалификации – слишком суровый срок. Погба не мог получить заметную выгоду от тестостерона, ведь футбол – не тяжелая атлетика. Ещё когда огласили вердикт, то писали, что Поль, конечно, сглупил и виновен. Но не употреблял коктейль из секретных модных запрещенных препаратов, которые позволяют лучше играть в футбол. На фоне травм ему хватило ума схватить один из самых старых стероидов в спорте. Незнание не освобождает от ответственности. Но если подсудимый без шуток не разбирается в базовой медицине, то легче добиться смягчения приговора.

Погба сможет вернуться в большой футбол в марте

Вместо четырех лет Полю выдали 18 месяцев дисквалификации. В марте Погба может вернуться к профессиональному футболу. В «Ювентусе» ошарашены, поскольку ставили на то, что Полю не сократят дисквалификацию. Судя по заявлению спортивного директора туринцев, а также главного тренера Мотты, в клубе удивлены смягчением приговора. Теперь менеджерам добавили головной боли. Как быть с контрактом Погба? Поль связан соглашением с «Ювентусом» до 2026-го. Вряд ли сможет претендовать на зарплату в полном объеме. В бумагах точно был пункт на случай дисквалификации по вине футболиста. Но что с ним теперь делать?

Мотта строит новую команду. Тренер «Ювентуса» понимает, что молодость коллектива – не всегда козырь, но Тиаго не спешит подписывать ветеранов. Впрочем, агенты Серхио Рамоса напомнили о клиенте, привязав его к «Ювентусу». Центральный защитник Бремер порвал крестообразную связку, выбыл надолго. Тренеру надо решить, подходит ли ему 38-летний Рамос? Хавбеку Погба в марте исполнится всего 32 года. Ещё молодой, если сравнивать с легендарным испанцем. Если Поль удивит тренера «Ювентуса» физической формой, то можно даже помечтать о возвращении на поле в футболке туринского клуба, в котором сыграл лучшие поединки.

Погба не отработал деньги в «Манчестер Юнайтед», но фанатам «Ювентуса» оставил немало приятных воспоминаний. Понятно, что они связаны с первым заходом в клуб. Но Поль, если цель – вернутся в большой футбол и показать мастерство с опытом, сможет выделиться. Будь у Погба волевые качества и трудолюбие Луки Модрича, то много лет был бы лидером полузащиты сборной Франции. Быть может, как раз Погба в лучшей из версий не хватило Дешаму, чтобы лучше победить во многих решающих поединках. Поль не сыграл на ЧМ -2022 из-за травмы, а на Евро-2024 не поехал из-за дисквалификации, хотя летом в основе бегал 33-летний Канте.

Надо сыграть в Европе и красиво поставить точку

Погба называет «тетушкой» Рафаэлу Пименту. Юристка из Бразилии забрала себе часть клиентов покойного Райолы. В том числе, Холанда, де Лигта и Погба. Рафаэла умеет искать клубы футболистам. Летом она просчиталась, когда не сумела пристроить Сперцяна в элитную команду. Но у Эдуарда нет статуса чемпиона мира, как у Погба. Футболист, за трансфер которого платили 100 млн евро, легко найдет команду в Саудовской Аравии. Тут можно добавить, что Погба – мусульманин. Отправлялся в Мекку с паломничеством весной, третий подряд «хадж». Шейхи с радостью подпишут единоверца, а Поль существенно улучшит финансовое положение.

Но зачем так рано срываться в лигу шейхов? Погба валял дурака, когда досиживал контракт с «Манчестер Юнайтед». В последние сезоны не уходил по двум причинам. Первая – зарплата в Англии. Вторая – никто не хотел рисковать, подписывать Погба. Знали о его отношении к работе. Но раз судьба подсунула крутому хавбеку ещё один шанс, причем неожиданно даже для юристов «Ювентуса», которые знали детали дела, то надо им воспользоваться. Из-за безумных денежных гонок Лига чемпионов потеряла слишком много крутых игроков. Месси точно мог бы играть за «Барселону» в главном европейском турнире. А Погба сильнее многих хавбеков континента.

Вот только у тренера Мотты есть характер. Итальянский бразилец не оценил подход Щесного к работе. Веселый поляк завершил карьеру, а потом неожиданно вернулся в футбол из-за травмы тер Штегена в «Барселоне». Мотта хочет получить молодой «Ювентус» с Локателли и Дугласом Луисом в центре, а также с Йилдызом в роли «десятки». Погба нет места. Поль часто повторял, что мечтал поиграть под нападающими. По мастерству последних передач ему было мало равных, когда футбол имел для него значение. Может, 18 месяцев простоя пробудили аппетит? Такое возможно, а по таланту француз всегда выделялся. Жаль, что не стал стабильным мастером.