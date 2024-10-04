Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации Погба

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вчера, 20:28

По информации источника, Спортивный арбитражный суд ( CAS ) сократил дисквалификацию полузащитника «Ювентуса» с четырёх лет до 18 месяцев.

Таким образом, срок отстранения футболиста завершится в марте 2025 года. Хавбек сможет возобновить тренировки в январе.