Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации Погба

По информации источника, Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию полузащитника «Ювентуса» Поля Погба с четырёх лет до 18 месяцев.
Таким образом, срок отстранения футболиста завершится в марте 2025 года. Хавбек сможет возобновить тренировки в январе.
Игрока отстранили от футбола в начале года после того, как допинг-проба, взятая у него в 2023-м, оказалась положительной. Погба подал апелляцию, которая теперь была удовлетворена. Решение CAS подтвердило, что француз непреднамеренно принял вещество, повышающее уровень тестостерона, которое находится в списке запрещенных веществ WADA. Отмечается, что данное вещество влияет на женщин.