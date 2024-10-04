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Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации Погба

вчера, 20:28

По информации источника, Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию полузащитника «Ювентуса» Поля Погба с четырёх лет до 18 месяцев.

Таким образом, срок отстранения футболиста завершится в марте 2025 года. Хавбек сможет возобновить тренировки в январе.

Игрока отстранили от футбола в начале года после того, как допинг-проба, взятая у него в 2023-м, оказалась положительной. Погба подал апелляцию, которая теперь была удовлетворена. Решение CAS подтвердило, что француз непреднамеренно принял вещество, повышающее уровень тестостерона, которое находится в списке запрещенных веществ WADA. Отмечается, что данное вещество влияет на женщин.

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Все комментарии
Никром
Никром
сегодня в 12:57
Погба в прайме - это один из, наверное, топ-5 - топ-10 игроков последних лет пятнадцати. Уверен, с должным подходом он еще попылит.
Брулин
Брулин
сегодня в 11:18
Пока действует дисквалификация Ювентус платит ему копейки, но как только она закончится - будет платить всю сумму по контракту. Так что для Юве это плохая новость что ему сократили дисквалификацию)
Karkaz
Karkaz
сегодня в 08:48
Уверен Погба вернется и еще заиграет в топ клубе
Nety
Nety ответ shur (раскрыть)
сегодня в 05:35
Каждому бы так растранжирить)) чемпион мира будучи одним из лидеров. Бабок сколько хочешь. Учителем физкультуры ло 70 лет не прийдется работать я думаю
Nety
Nety
сегодня в 05:32
Это у всех Пирелли часть статьи закрывает и с этим ничего не поделаешь?)
bb9ca6rh3dr9
bb9ca6rh3dr9
сегодня в 02:42
Тяжело ему будет восстановить былую форму
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 00:22
Как раз пригодиться,матчей много, глядишь до лета набьет себе цену и продадим в саудию)
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 23:03
Получается ещё поиграет
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:32
Когда-то был хороший перспективный паренёк, а сейчас уже из него ничего не получится.
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:31
...а он им и никогда не был,ему бы в баскет и то уже своё золотое времечкр растранжирил...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 21:47
Его в Медиа Лигу звали, там и мальчики и девочки все
SSC Napoli
SSC Napoli ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 21:21
А может для мальчиков?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:17
Занёс значит
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:55
Это уже не игрок! Юве надо избавляться от него
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:36
Сил что ли не хватало для футбола или для девочек.
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