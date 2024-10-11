Будущее Йовича, Окафора и Чуквуэзе в «Милане» под вопросом

Будущее Луки Йовича, Ноа Окафора и Самуэля Чуквуэзе в «Милане» остается под вопросом, в связи с чем в поле зрения «россонери» на позицию вингера находятся три трансферные цели: Андреас Сков Ольсен из «Брюгге», Ноа Ланг из ПСВ и Исмаила Сарр из «Кристал Пэлас».
Если доверие к нынешнему трио ослабнет, то директора начнут поиск других вариантов. Менеджмент клуба является поклонником Ольсена еще со времен его игры в «Болонье», где он сыграл 70 матчей за 2,5 сезона.
С января 2022 года он находится в Бельгии, играя на позиции правого вингера, забив 10 голов в прошлом сезоне Юпилер-Лиги, в то время как в текущем сезоне он уже забил четыре гола в первых 10 матчах.
Голландский вингер Ланг сейчас находится в ПСВ, который подписал его в июле прошлого года за 15 миллионов евро, но в этом сезоне он провел всего три матча в стартовом составе в восьми матчах.
Третий вариант — Сарр, который выступал за «Мец», «Ренн» и марсельский «Олимпик» в Лиге 1, а также в Премьер-Лиге за «Уотфорд» и «Кристал Пэлас». В Англии он сыграл в старте один матч из семи — против «Ливерпуля» в последнем туре.