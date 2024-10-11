Будущее Йовича, Окафора и Чуквуэзе в «Милане» под вопросом

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вчера, 15:55

Будущее , и в «Милане» остается под вопросом, в связи с чем в поле зрения «россонери» на позицию вингера находятся три трансферные цели: из «Брюгге», из ПСВ и из «Кристал Пэлас».

Если доверие к нынешнему трио ослабнет, то директора начнут поиск других вариантов. Менеджмент клуба является поклонником Ольсена еще со времен его игры в «Болонье», где он сыграл 70 матчей за 2,5 сезона.

С января 2022 года он находится в Бельгии, играя на позиции правого вингера, забив 10 голов в прошлом сезоне Юпилер-Лиги, в то время как в текущем сезоне он уже забил четыре гола в первых 10 матчах.

Голландский вингер Ланг сейчас находится в ПСВ , который подписал его в июле прошлого года за 15 миллионов евро, но в этом сезоне он провел всего три матча в стартовом составе в восьми матчах.

Третий вариант — Сарр, который выступал за «Мец», «Ренн» и марсельский «Олимпик» в Лиге 1, а также в Премьер-Лиге за «Уотфорд» и «Кристал Пэлас». В Англии он сыграл в старте один матч из семи — против «Ливерпуля» в последнем туре.