«Реал» хочет обворовать «Арсенал». Безумец из команды Анчелотти выбрал себе напарника

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10 октября 2024, 21:16

Устали от травм центральных защитников.

Разочарованы решением юного таланта

В «Реале» хотели сработать на перспективу. Прекрасно знают французский рынок. В заявке много футболистов команды Дешама, в том числе оба капитана сборной Франции после ухода Гризманна – Мбаппе и Тчуамени. Также есть Менди и Камавинга. Хотели взять ещё одного француза, 18-летнего Йоро. Лени по фактуре немножко напоминает Варана. Чемпион мира, к сожалению, досрочно завершил карьеру футболиста, ушел в 31 год из-за травм.

В Мадриде верили в Йоро, давно вели талантливого рослого тощего парня. Но агент Лени по имени Жорже Мендеш, тот самый коварный попутчик португальских талантов и звезд, отказался от переговоров с «Реалом» в пользу сделки с «Манчестер Юнайтед». Бывший диджей поступил хитро. Мендеш подтолкнул боссов «Лилля» к ультиматуму игроку. Или переход в клуб тен Хага за 62 млн евро прошлым летом, или возвращение во второй состав.

Йоро отказался от мечты играть за «Реал», а в МЮ начал с травмы. Конечно, если в клубе сменят тренера, то 18-летний парень может раскрыться. Но команда тен Хага в Лиге Европы, а «Реал» в главном европейском турнире. После травм Куртуа, Карвахаля, Алабы и Эдера у «сливочных» кадровые проблемы в защите. Слева нет альтернативы французу Менди, что плохо. Справа сыграет Лукас Васкес. В центре можно поставить Тчуамени на время.

Но Рюдигер хочет получить стабильного напарника. Летом говорили о поисках замены для Начо, который из-за травм основных игроков наигрался в прошлом сезоне. Также оборона потеряла центрального хавбека Крооса, что автоматически влияет на время с мячом. Центрбек Вальехо не тянет на уровень «Реала». Анчелотти опробовал Хоана Мартинеса. Но 17-летний центральный защитник в августе порвал крестообразные связки, не поможет.

Оценивают агрессивного чемпиона мира

Летом в «Реале» рассматривали даже экзотичные варианты, вроде возвращения португальца Пепе, чтобы стал играющим тренером. Или подписание Матса Хуммельса. Немец в итоге оказался в «Роме». А воспитанника «Реала» Рафу Марина забрали в «Наполи». Пока испанец не играет у тренера Конте. Не подошли дешевые варианты и свободные агенты. После вынужденного отказа Йоро тренерский штаб и Перес решили, что хватит Тчуамени для подстраховки.

Но количество травм вынуждает задуматься о качестве работы обороны в команде, где голкиперы Куртуа и Лунин в двух победных сезонах Лиги чемпионов ставили клубные рекорды по отраженным ударам в сложных матчах против «Ливерпуля» и «Лейпцига». Поражение от «Лилля» в новой Лиге чемпионов после единственного гола с пенальти тоже не воодушевило. Чем меньше у «Реала» заявка – тем ближе поражения из-за усталости основных футболистов.

В «Реале» понимают, что за лучших кандидатов в центре защиты их нынешние клубы вцепятся зубами. Можно достать Джонатана Та у «Байера», но на немца претендуют также «Бавария» и «Барселона». Напарник Рюдигера по сборной Германии станет свободным агентом следующим летом. «Реал», разумеется, найдет аргументы. Но если семья Та не хочет в Испанию, то переключат внимание на чемпиона мира Ромеро. Но у Кути есть тараканы в голове.

В обороне «Реала» присутствует человек, отвечающий за драйв и чистое безумие – Рюдигер. Немцу нужен напарник, который тонко работает с мячом и может добавить защите элегантности. Именно поэтому Анчелотти играл с Алабой в центре обороны, хотя Давида всегда можно отправить на знакомый левый фланг вместо Менди. Но «Реалу» нужна связка, которая повысит уровень игры в обороне. А уровень пока спорный, невзирая на свежие трофеи.

Рюдигер выбрал фаворита из любимцев

На одном из подкастов Рюдигера спросили, кого включил бы в тройку лучших центральных защитников мира прямо сейчас. Антонио, который в жизни сильно отличается от своего образа весельчака и дикого центрального защитника, выбрал интересную тройку. Включил ван Дейка, ведь Вирджил изменил «Ливерпуль» коренным образом. Даже травма не помешала голландцу вернуться на пик формы. На старте нового сезона прыгун снова невероятно хорош.

Также Рюдигер выделил двух защитников «Арсенала» – Салиба и Габриэля. Антонио отметил, что «Арсенал» до этой связки и сейчас словно разные команды. Чистая правда, Вильям шикарно работает с мячом, а его бразильский коллега может забить важный гол, подключившись на стандарт. У вратаря Райи есть работа, но это цена за атакующий потенциал других линий Артеты. У «Арсенала» гармоничная и сильная связка не старых центральных защитников.

Рюдигер ценит людей, которые играют в стиле ван Дейка и «канониров». Но Вирджил не подходит «Реалу» из-за возраста. Хотя летом голландец может стать свободным агентом, ему исполнится 34 года. Слишком много, чтобы доверять ему в «Реале». Салиба на десять лет моложе, поэтому именно его называют главной трансферной целью в центр защиты. В таком случае Эдер и Алаба могут оказаться на лавке или сменить клуб, но в «Реале» жесткий отбор.

Самому Рюдигеру в марте исполнится 32 года. Ближе к футбольной пенсии, чем к многолетним выступлениям в центре обороны. Не все такие выносливые, как Мальдини, Серхио Рамос и Пепе. Антонио хочет, чтобы «Реал» играл качественнее без мяча и менялся к лучшему. Немец это на хорошем английском языке объяснил в свежем подкасте, где за секунду ответил на вопрос, с кем бы хотел сыграть в центре обороны – с Вильямом Салиба из «Арсенала».

Хотя 23-летний француз – правша, как и немец, оба меняли позиции в центре обороны. Любопытная будет связка. А современная тактика позволяет одному из латералей переходить в центр. Или отправлять во время позиционных атак назад опорника Тчуамени. Если у «Реала» появятся новые крылья – Александер-Арнольд и Дэвис, с которыми ведут активные переговоры, а на сладкое оставят трансфер Салиба, то главный тренер «Реала» будет доволен.