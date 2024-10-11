«Арсенал» и «Челси» охотятся за бразильской звездой Игорем Хесусом

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вчера, 15:31

«Арсенал», «Челси», а также «Ньюкасл Юнайтед» входят в число клубов, которые следят за игрой бразильского нападающего «Ботафого» .

23-летний нападающий прославился, забив гол в своем первом матче за сборную Бразилии во время победы со счетом 2:1 над Чили в отборочных матчах чемпионата мира 2026 года.

В этом сезоне Игорь Хесус забил семь голов в 19 матчах за «Ботафого». Хесус провел четыре года в Дубае с «Шабаб Аль-Ахли». Он забил 48 голов в 92 матчах на Ближнем Востоке.

«Арсенал» рассматривает возможность приобретения нового нападающего в 2025 году, и Игорь Хесус может быть одним из них.

Сам Игорь Хесус считает, что он неплохо вписывается в бразильскую линию нападения, и видит сходство между своей игрой и игрой нападающего «Арсенала» .