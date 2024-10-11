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«Арсенал» и «Челси» охотятся за бразильской звездой Игорем Хесусом

вчера, 15:31

«Арсенал», «Челси», а также «Ньюкасл Юнайтед» входят в число клубов, которые следят за игрой бразильского нападающего «Ботафого» Игоря Хесуса.

23-летний нападающий прославился, забив гол в своем первом матче за сборную Бразилии во время победы со счетом 2:1 над Чили в отборочных матчах чемпионата мира 2026 года.

В этом сезоне Игорь Хесус забил семь голов в 19 матчах за «Ботафого». Хесус провел четыре года в Дубае с «Шабаб Аль-Ахли». Он забил 48 голов в 92 матчах на Ближнем Востоке.

«Арсенал» рассматривает возможность приобретения нового нападающего в 2025 году, и Игорь Хесус может быть одним из них.

Сам Игорь Хесус считает, что он неплохо вписывается в бразильскую линию нападения, и видит сходство между своей игрой и игрой нападающего «Арсенала» Габриэля Мартинелли.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:17
Да, после гола за сборную, охота на игрока началась, но тут больше журналюги шуму развели...
А так, еще во время зимнего трансферного окна, этого игрока действительно связывали с Арсеналом, но потом всё приутихло...
А вообще, Арсеналу стоит избавиться от своего Жезуса, увы, но он уже не соответствует уровню клуба
Asper
Asper
вчера в 16:43
Так Жезус, наверно, а не Хесус
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:46
Игааааааррьь))
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