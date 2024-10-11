Тедеско рассказал о причинах ничьей в матче с Италией

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал ничью в матче своей команды со сборной Италии в Лиге наций (2:2).

Италия вошла в игру очень сильно. Нам пришлось нелегко после быстро пропущенного гола, поскольку этот мяч придал им уверенности. Италия перегрузила среднюю линию, мы оказались в численном меньшинстве в центре поля, поэтому было тяжело. Красная карточка [у соперников], разумеется, нам помогла.

Мы заиграли эффективнее, перейдя на схему 4-2-3-1, даже до удаления. Мы не очень здорово начали встречу, играли недостаточно компактно до быстро пропущенного гола. Да, такие футболисты, как Де Брюйне, Онана и Лукаку могут существенно помочь в поединках с подобными оппонентами.