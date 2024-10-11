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Тедеско рассказал о причинах ничьей в матче с Италией

вчера, 23:19
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия2 : 2Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал ничью в матче своей команды со сборной Италии в Лиге наций (2:2).

Италия вошла в игру очень сильно. Нам пришлось нелегко после быстро пропущенного гола, поскольку этот мяч придал им уверенности. Италия перегрузила среднюю линию, мы оказались в численном меньшинстве в центре поля, поэтому было тяжело. Красная карточка [у соперников], разумеется, нам помогла.

Мы заиграли эффективнее, перейдя на схему 4-2-3-1, даже до удаления. Мы не очень здорово начали встречу, играли недостаточно компактно до быстро пропущенного гола. Да, такие футболисты, как Де Брюйне, Онана и Лукаку могут существенно помочь в поединках с подобными оппонентами.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:52, ред.
Тут что не говори - нужен результат.....
Если послезавтра дома проиграет французам - сливай воду....философия не работает...
Третье поражение от французов за полгода - будет перебор...
5 последних официальных игр сборной - 1 победа....не густо
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:06
Италия на данный момент времени смотрится лучше.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:04
думаю его скоро погонят
Гость
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