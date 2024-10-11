Кукурелья полагает, что после победы на Евро к нему хуже относятся в Англии

Защитник «Челси» и сборной Испании считает, что к нему стали хуже относиться в Англии после победы на Евро-2024. Испанцы в финале турнира обыграли англичан.

Меня уже удаляли за пять жёлтых карточек. Они [арбитры] меня преследуют. Они моментально набрасываются на меня, особенно когда мы играем в гостях. Это нормально, поскольку сборная Испании выиграла, я принял участие в голе, а теперь выступаю у них [англичан] дома. Это нормально, им обидно.