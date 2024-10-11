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Кукурелья полагает, что после победы на Евро к нему хуже относятся в Англии

вчера, 20:23

Защитник «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья считает, что к нему стали хуже относиться в Англии после победы на Евро-2024. Испанцы в финале турнира обыграли англичан.

Меня уже удаляли за пять жёлтых карточек. Они [арбитры] меня преследуют. Они моментально набрасываются на меня, особенно когда мы играем в гостях. Это нормально, поскольку сборная Испании выиграла, я принял участие в голе, а теперь выступаю у них [англичан] дома. Это нормально, им обидно.

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Все комментарии
Yodr
Yodr
вчера в 23:29
Кукуха у пацана не выдержала ту пальму, что он вырастил на башке.
Так если он сыграет рукой в штрафной - виновата зависть судьи?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:03, ред.
Куку не там капает.
Ему бы подстричься под ноль... и все рефери АПЛ отстанут..., и первый кто отстанет будет Тошка Тейлор, к которому чуть позже присоединится Уэбб..., а там глядишь и Пашка Тирни с Мишкой Оливером подтянутся...)
Capral
Capral
вчера в 20:56
Кукурелья- лжец и подлейший персонаж!!! Мало того, что он открыто сыграл рукой в игре против Германии, так это чучело, через неделю после окончания ЧЕ, на вопрос журналиста, как он квалифицирует свою игру рукой и общественное мнение, ответил: "Мне плевать на общественное мнение"!

Ну и, кто он после этого?!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:50
На счет судей не скажу, но стадионы начинают часто свистеть, когда мяч оказывается у него во время матчей.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 20:49
Коньки точит в испанскую Ла Лигу жук!
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