Ди Канио раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за продажу МакТоминэя

Бывший нападающий «Наполи» Паоло Ди Канио раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» за продажу полузащитника Скотта МакТоминэя в неаполитанский клуб. Итальянец считает шотландского хавбека отличным игроком.
Я бы пошёл в «Манчестер Юнайтед», чтобы арестовать всех директоров: как можно было продать Скотта МакТоминэя?
Высоченный, техничный... А сами в МЮ карланчиков понабрали, во днори, угараю.
Высоченный, техничный... А сами в МЮ карланчиков понабрали, во днори, угараю.
Расстались с классным игроком, который был настолько хорош, что ещё и свою сборную выволок из небытия, про которую все давно забыли, что такая вообще есть в этом мире.
Трансферы в АПЛ могут иногда изумлять не хуже любой другой лиги.
Несколько лет назад был случай (противоположного характера), когда Лестер купил у лиссабонского Спортинга Ислама Слимани..
Этот парень родился для атакующего футбола, он дышит атакой, живёт в ней,
и запихивать его в команду с 43 процентами владения в среднем за матч- это было настоящее преступление против футбола, за такое хорошо бы руки отбивать.
Ну и загубили конечно карьеру парня, с тех пор так и бродит по миру как зомби, щас вот к себе домой в Белуиздад забрёл доигрывать, старый уже стал..
Расстались с классным игроком, который был настолько хорош, что ещё и свою сборную выволок из небытия, про которую все давно забыли, что такая вообще есть в этом мире.
Трансферы в АПЛ могут иногда изумлять не хуже любой другой лиги.
Несколько лет назад был случай (противоположного характера), когда Лестер купил у лиссабонского Спортинга Ислама Слимани..
Этот парень родился для атакующего футбола, он дышит атакой, живёт в ней,
и запихивать его в команду с 43 процентами владения в среднем за матч- это было настоящее преступление против футбола, за такое хорошо бы руки отбивать.
Ну и загубили конечно карьеру парня, с тех пор так и бродит по миру как зомби, щас вот к себе домой в Белуиздад забрёл доигрывать, старый уже стал..