Ди Канио раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за продажу МакТоминэя

Бывший нападающий «Наполи» раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» за продажу полузащитника в неаполитанский клуб. Итальянец считает шотландского хавбека отличным игроком.

Я бы пошёл в «Манчестер Юнайтед», чтобы арестовать всех директоров: как можно было продать Скотта МакТоминэя?