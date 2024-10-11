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Ди Канио раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за продажу МакТоминэя

вчера, 15:14

Бывший нападающий «Наполи» Паоло Ди Канио раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» за продажу полузащитника Скотта МакТоминэя в неаполитанский клуб. Итальянец считает шотландского хавбека отличным игроком.

Я бы пошёл в «Манчестер Юнайтед», чтобы арестовать всех директоров: как можно было продать Скотта МакТоминэя?

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10 октября
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Все комментарии
Yodr
Yodr
вчера в 19:29
Фергюсон расхваливал МакТоминея как лучшего шотландского игрока. Теперь дух Фергюсона вместе с последними воспитанными им игроками и победами улетучивается навсегда.
AleS
AleS
вчера в 16:30
Смотрел пару матчей Наполи в этом сезоне, тоже показалось, что МакТоминей классные игрок и недоумевал, как МЮ согласились его продать.
Высоченный, техничный... А сами в МЮ карланчиков понабрали, во днори, угараю.
баск
баск
вчера в 16:17
Я тоже не понимаю этого вздора, въехавшего в МЮ кому-то в голову))
Расстались с классным игроком, который был настолько хорош, что ещё и свою сборную выволок из небытия, про которую все давно забыли, что такая вообще есть в этом мире.

Трансферы в АПЛ могут иногда изумлять не хуже любой другой лиги.
Несколько лет назад был случай (противоположного характера), когда Лестер купил у лиссабонского Спортинга Ислама Слимани..

Этот парень родился для атакующего футбола, он дышит атакой, живёт в ней,
и запихивать его в команду с 43 процентами владения в среднем за матч- это было настоящее преступление против футбола, за такое хорошо бы руки отбивать.

Ну и загубили конечно карьеру парня, с тех пор так и бродит по миру как зомби, щас вот к себе домой в Белуиздад забрёл доигрывать, старый уже стал..
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:28
Манчестер Юнайтед сейчас критиковать просто бесполезно. Собственник на критику не реагирует вообще. Все находятся под влиянием нынешнего тренера, очень хозяин доверяет этому проходимцу Тен Хагу. Ну что же, подождём...
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:23
Хорошо хоть что не расстрелять сказал))
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