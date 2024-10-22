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Ван Дейк сообщил о ходе переговоров с «Ливерпулем» о новом соглашении

вчера, 09:48

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, что ведёт переговоры с клубом по поводу нового контракта.

Могу сказать, что, очевидно, обсуждения продолжаются, но я не знаю, посмотрим, что произойдёт в будущем. Я полностью сосредоточен на «Ливерпуле», хочу выигрывать предстоящие матчи и ни на что другое не отвлекаюсь. Что будет в будущем, пока не знаю. Могу только сказать, что начались обсуждения, и мы посмотрим.

Напомним, контракт ван Дейка заканчивается в конце этого сезона.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 11:04
Он точно ещё пригодится команде.
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