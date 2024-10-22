Ван Дейк сообщил о ходе переговоров с «Ливерпулем» о новом соглашении

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» рассказал, что ведёт переговоры с клубом по поводу нового контракта.

Могу сказать, что, очевидно, обсуждения продолжаются, но я не знаю, посмотрим, что произойдёт в будущем. Я полностью сосредоточен на «Ливерпуле», хочу выигрывать предстоящие матчи и ни на что другое не отвлекаюсь. Что будет в будущем, пока не знаю. Могу только сказать, что начались обсуждения, и мы посмотрим.