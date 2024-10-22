Ван Дейк сообщил о переговорах по новому контракту с «Ливерпулем»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о том, что ведётся работа над продлением контракта с клубом.
Я могу сказать, что, очевидно, переговоры ведутся, но не знаю, посмотрим, что произойдёт в будущем. Я полностью сосредоточен на «Ливерпуле», хочу выиграть матчи, которые мне предстоят, и ничего больше. Что принесёт будущее, я пока не знаю.
Текущее соглашение защитника истекает летом 2025 года.
Вообще, Ливерпулю было бы важно сохранить Вирджи, всё же он капитан и лидер команды, но уже нужно подыскивать замену. Летом нидерландцу будет уже 34 так что при любых раскладах нужна замена. А так, по игре, думаю годика 2-3 спокойно может отыграть
Вообще, Ливерпулю было бы важно сохранить Вирджи, всё же он капитан и лидер команды, но уже нужно подыскивать замену. Летом нидерландцу будет уже 34 так что при любых раскладах нужна замена. А так, по игре, думаю годика 2-3 спокойно может отыграть