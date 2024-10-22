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Ван Дейк сообщил о переговорах по новому контракту с «Ливерпулем»

сегодня, 01:01

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о том, что ведётся работа над продлением контракта с клубом.

Я могу сказать, что, очевидно, переговоры ведутся, но не знаю, посмотрим, что произойдёт в будущем. Я полностью сосредоточен на «Ливерпуле», хочу выиграть матчи, которые мне предстоят, и ничего больше. Что принесёт будущее, я пока не знаю.

Текущее соглашение защитника истекает летом 2025 года.

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Все комментарии
rt3kes3qmygu
rt3kes3qmygu
сегодня в 07:53
Позиции игрока крепки, ему можно не беспокоиться.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:28
Ничего конкретного не сказал)
Вообще, Ливерпулю было бы важно сохранить Вирджи, всё же он капитан и лидер команды, но уже нужно подыскивать замену. Летом нидерландцу будет уже 34 так что при любых раскладах нужна замена. А так, по игре, думаю годика 2-3 спокойно может отыграть
27r95ztzccdv
27r95ztzccdv
сегодня в 07:19
Года на два смело можно его переподписывать
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:56
"Что принесёт будущее, я пока не знаю" - Вирджил так этого никто не знает. На то они и переговоры, что бы это самое будущее обсуждать...)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:56
Мне кажется, что ему пора в Саудовскую Аравию.
Вещий
Вещий
сегодня в 06:48
Ну как минимум еще годик поиграет за Ливер
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 06:35
Ван Дейк обязан продлить контракт, абсолютный лидер команды на и вне поле.
2rnzjkee5332
2rnzjkee5332
сегодня в 01:07
Голландца надо обязательно сохранить
Гость
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