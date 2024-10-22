Ван Дейк сообщил о переговорах по новому контракту с «Ливерпулем»

Капитан «Ливерпуля» рассказал о том, что ведётся работа над продлением контракта с клубом.

Я могу сказать, что, очевидно, переговоры ведутся, но не знаю, посмотрим, что произойдёт в будущем. Я полностью сосредоточен на «Ливерпуле», хочу выиграть матчи, которые мне предстоят, и ничего больше. Что принесёт будущее, я пока не знаю.