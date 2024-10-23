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РФС находится в завершающей стадии переговоров с Сирией и Брунеем

вчера, 09:55

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что они находятся в завершающей стадии переговоров с Сирией и Брунеем о проведении товарищеских матчей.

Ноябрь — холодный месяц, но мы сделаем его теплым. Находимся в завершающей стадии переговоров. Будет два соперника, когда официально все подпишем — объявим. Необходимо еще согласование с ФИФА и конфедерацией, как только это произойдет — мы скажем. Что скрывать — ведем переговоры с Сирией и Брунеем. Пока возможное место проведения не комментируем. Будет в форме ФИФА все указано. Рассматриваем разные варианты.

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вчера в 10:08
Ноябрь — холодный месяц, но мы сделаем его теплым.

Газпром- мечты сбываются! Мы подключим газ по периметру Лужников и в отблесках его синего пламени будем рубиться с любыми теплолюбивыми туземцами, которых удастся туда заманить!
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вчера в 10:04
Ребят, давайте накормим и приютим Намибию, не всю, конечно, а только футболёров, и у нас будет целый турнир из трёх туров, а сборная даже сможет выиграть трофей!
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