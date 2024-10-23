РФС находится в завершающей стадии переговоров с Сирией и Брунеем

Генеральный секретарь РФС заявил, что они находятся в завершающей стадии переговоров с Сирией и Брунеем о проведении товарищеских матчей.

Ноябрь — холодный месяц, но мы сделаем его теплым. Находимся в завершающей стадии переговоров. Будет два соперника, когда официально все подпишем — объявим. Необходимо еще согласование с ФИФА и конфедерацией, как только это произойдет — мы скажем. Что скрывать — ведем переговоры с Сирией и Брунеем. Пока возможное место проведения не комментируем. Будет в форме ФИФА все указано. Рассматриваем разные варианты.