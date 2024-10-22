В «Рубине» заявили о доверии к тренеру Рахимову

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вчера, 16:13

В пресс‑службе казанского «Рубина» заявили, что руководство клуба доверяет главному тренеру и на сегодняшний день кадровых изменений в тренерском штабе команды не планируется.

«Рубин» 20 октября на своем поле крупно уступил московскому «Динамо» (0:4) в матче 12‑го тура РПЛ . Казанцы набрали 15 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Последние результаты «Рубина» создают почву для негативных слухов и публикаций, но руководство клуба доверяет Рахимову. Неудачные периоды — это часть футбола и спорта. Рашид Маматкулович уже не раз доказывал, что его команды умеют переламывать подобные ситуации и добиваться результата. Надеемся, что в следующих играх «Рубин» это продемонстрирует. На сегодня никаких кадровых изменений не планируется.