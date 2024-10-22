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В «Рубине» заявили о доверии к тренеру Рахимову

вчера, 16:13

В пресс‑службе казанского «Рубина» заявили, что руководство клуба доверяет главному тренеру Рашиду Рахимову и на сегодняшний день кадровых изменений в тренерском штабе команды не планируется.

«Рубин» 20 октября на своем поле крупно уступил московскому «Динамо» (0:4) в матче 12‑го тура РПЛ. Казанцы набрали 15 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Последние результаты «Рубина» создают почву для негативных слухов и публикаций, но руководство клуба доверяет Рахимову. Неудачные периоды — это часть футбола и спорта. Рашид Маматкулович уже не раз доказывал, что его команды умеют переламывать подобные ситуации и добиваться результата. Надеемся, что в следующих играх «Рубин» это продемонстрирует. На сегодня никаких кадровых изменений не планируется.
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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:45
В «Рубине» заявили о доверии к тренеру Рахимову
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1391654/rahimov-rashid-rubin 22.10.2024

- А что, разве у них есть выбор?

- Удачи вам, мужики! Встряхнитесь! Вы же "драли" великую Барселону! (Причём на её поле!) Этим мало кто может похвастаться...
dpskeegpv9kw
dpskeegpv9kw
вчера в 19:32
Рахимов с командой провёл хороший старт и менять сейчас его не имеет смысла
nkywn4m4a7cp
nkywn4m4a7cp
вчера в 17:15
Так можно и до пердива додоверяться.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:41
Лучше бы жалобу на рефери накатали, который засудил казанцев
k5w8f8vswpby
k5w8f8vswpby
вчера в 16:16
Рашид вполне нормально команду в порядке держит
Гость
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