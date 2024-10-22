В «Рубине» заявили о доверии к тренеру Рахимову

В пресс‑службе казанского «Рубина» заявили, что руководство клуба доверяет главному тренеру Рашиду Рахимову и на сегодняшний день кадровых изменений в тренерском штабе команды не планируется.
«Рубин» 20 октября на своем поле крупно уступил московскому «Динамо» (0:4) в матче 12‑го тура РПЛ. Казанцы набрали 15 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.
Последние результаты «Рубина» создают почву для негативных слухов и публикаций, но руководство клуба доверяет Рахимову. Неудачные периоды — это часть футбола и спорта. Рашид Маматкулович уже не раз доказывал, что его команды умеют переламывать подобные ситуации и добиваться результата. Надеемся, что в следующих играх «Рубин» это продемонстрирует. На сегодня никаких кадровых изменений не планируется.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1391654/rahimov-rashid-rubin 22.10.2024
- А что, разве у них есть выбор?
- Удачи вам, мужики! Встряхнитесь! Вы же "драли" великую Барселону! (Причём на её поле!) Этим мало кто может похвастаться...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1391654/rahimov-rashid-rubin 22.10.2024
- А что, разве у них есть выбор?
- Удачи вам, мужики! Встряхнитесь! Вы же "драли" великую Барселону! (Причём на её поле!) Этим мало кто может похвастаться...