Футболист «Динамо» Мх Глушков поделился мыслями об уровне команд в РПЛ

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков поделился впечатлениями от выступления команды в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
Я общаюсь с ребятами, и мы приходим к выводу, что в РПЛ играть даже легче, чем в ФНЛ. Просто в РПЛ за ошибки тебя сразу наказывают. Пока так и получается, я ощущаю это на себе. Конечно, футболисты в «Спартаке» сильнее, чем в условном «Факеле». Это ощущается. Но нельзя сказать, что между командами РПЛ есть сильная пропасть в уровне. Сейчас все научились играть, уровень лиги упал, всё усреднилось.
По итогам сезона-2023/24 «Динамо» из Махачкалы вышло в РПЛ впервые в своей 97-летней истории. После 12-ти туров команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
Получается - Когда все не умели играть, уровень лиги был высокий. Как только все научились играть, уровень диги упал. Одно не понятно - "...всё усреднилось..." Всё, это что?
Получается - Когда все не умели играть, уровень лиги был высокий. Как только все научились играть, уровень диги упал. Одно не понятно - "...всё усреднилось..." Всё, это что?