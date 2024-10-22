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Футболист «Динамо» Мх Глушков поделился мыслями об уровне команд в РПЛ

вчера, 12:52

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков поделился впечатлениями от выступления команды в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

Я общаюсь с ребятами, и мы приходим к выводу, что в РПЛ играть даже легче, чем в ФНЛ. Просто в РПЛ за ошибки тебя сразу наказывают. Пока так и получается, я ощущаю это на себе. Конечно, футболисты в «Спартаке» сильнее, чем в условном «Факеле». Это ощущается. Но нельзя сказать, что между командами РПЛ есть сильная пропасть в уровне. Сейчас все научились играть, уровень лиги упал, всё усреднилось.

По итогам сезона-2023/24 «Динамо» из Махачкалы вышло в РПЛ впервые в своей 97-летней истории. После 12-ти туров команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:06, ред.
- А Факел-то здесь причём? (Да ещё и условный!) Почему не "условный" Оренбург, или Акрон, или Химки...
- Ну, ладно... 1 декабря ждите ответочку...
- Потом и обсудим "уровень" наших команд!!!
rent4uccezj5
rent4uccezj5
вчера в 15:11, ред.
Глушакову, Глушенкову и, как только что выяснилось, Глушкову иногда лучше глушить в себе звук и просто помалкивать, чтобы слушателям и читателям их перлов не хотелось от всей души заменить в их фамилиях букву Ш на П
adekvat
adekvat
вчера в 14:11
Набор слов и фраз ни о чем.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:54
Значит команда вылетит, языки длинные и бравада рановато началась...
LOpp
LOpp
вчера в 13:42
проблема российских футболистов заключается в том, что они больше любят болтать, чем тренироваться.
STVA 1
STVA 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:24
Тож это сразу бросилось в глаза! Видно что парень не очень книги любил читать!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:22
Посмотрел в Интернете информацию об этом игроке. Ничего особенного он не представляет. Самая значительная деталь его карьеры это обучение в академии Зенита. В больших клубах он не играл. Динамо из Махачкалы, если верить информации, его единственный короткий опыт в РПЛ. Он ещё и в футбол не научился играть, а уже оценивает уровень высшего дивизиона. Да ещё и делает это так бессвязно.
lotsman
lotsman
вчера в 13:06
Интересное заключение - "......Сейчас все научились играть, уровень лиги упал, всё усреднилось.........."
Получается - Когда все не умели играть, уровень лиги был высокий. Как только все научились играть, уровень диги упал. Одно не понятно - "...всё усреднилось..." Всё, это что?
mtq79x7jmkuk
mtq79x7jmkuk
вчера в 13:00
Футболисты спартака богаче и сильнее, но толку от этого маловато, занимают места с пятого по десятое регулярно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:54
Кто поручил этому человеку оценить футбол РПЛ?
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