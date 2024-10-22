Футболист «Динамо» Мх Глушков поделился мыслями об уровне команд в РПЛ

Полузащитник махачкалинского «Динамо» поделился впечатлениями от выступления команды в Российской Премьер-Лиге ( РПЛ ).

Я общаюсь с ребятами, и мы приходим к выводу, что в РПЛ играть даже легче, чем в ФНЛ . Просто в РПЛ за ошибки тебя сразу наказывают. Пока так и получается, я ощущаю это на себе. Конечно, футболисты в «Спартаке» сильнее, чем в условном «Факеле». Это ощущается. Но нельзя сказать, что между командами РПЛ есть сильная пропасть в уровне. Сейчас все научились играть, уровень лиги упал, всё усреднилось.