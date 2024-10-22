В Госдуме поддержали идею объединённого чемпионата России и Беларуси

Депутат Государственной Думы отреагировал на слова Министра спорта Беларуси о том, что создание объединенного с Россией футбольного чемпионата не снято с повестки.

Это идея не новая, такие слухи ходят уже давно. Говорили, что одну-две белорусские команды сначала должны допустить до чемпионата России. Но самое главное, чтобы уровень клубов из Беларуси соответствовал тому уровню, который сейчас есть в РПЛ . То есть можно сделать уровень выше, но нельзя ниже. Если белорусские команды соответствуют этому уровню и критериям, почему нет? Тем более что у нас есть еще дополнительные лиги, которые могут принять клубы из Беларуси. Например, Первая лига. В общем специалисты из РФС и Белорусской федерации должны внимательно обсудить вопрос. И если это действительно пойдет на пользу развития футбола, я только за объединение.