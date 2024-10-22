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В Госдуме поддержали идею объединённого чемпионата России и Беларуси

вчера, 14:05

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв отреагировал на слова Министра спорта Беларуси о том, что создание объединенного с Россией футбольного чемпионата не снято с повестки.

Это идея не новая, такие слухи ходят уже давно. Говорили, что одну-две белорусские команды сначала должны допустить до чемпионата России. Но самое главное, чтобы уровень клубов из Беларуси соответствовал тому уровню, который сейчас есть в РПЛ. То есть можно сделать уровень выше, но нельзя ниже. Если белорусские команды соответствуют этому уровню и критериям, почему нет? Тем более что у нас есть еще дополнительные лиги, которые могут принять клубы из Беларуси. Например, Первая лига. В общем специалисты из РФС и Белорусской федерации должны внимательно обсудить вопрос. И если это действительно пойдет на пользу развития футбола, я только за объединение.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:45
Чувствуется речь "старшего" брата. Снисходительно - унизительная в отношение белорусского футбола. Брат - то старший, а ума меньше.
agc392wvyc76
agc392wvyc76
вчера в 15:23
Развитию футбола это точно не пойдет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:59
Белорусам это зачем? Они в Европе хоть играют.
112910415
112910415
вчера в 14:34
суета сует
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:21
Если скажут, что они курят, дайте мне знать.
Гость
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