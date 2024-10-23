Денисов рассказал, как Станкович отреагировал на поражение от «Краснодара»

Защитник «Спартака» ответил на вопрос, как главный тренер команды прокомментировал разгромное поражение своих подопечных в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Не могу сказать, что он после этого как-то открылся по-новому. Мало времени между играми, поэтому ничего радикального не сделаешь. Вспоминаю, что бы я мог назвать разгромом, но, наверное, ничего такого не было. Понятно, был разговор об игре, но это уже останется в раздевалке.