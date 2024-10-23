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Денисов рассказал, как Станкович отреагировал на поражение от «Краснодара»

вчера, 09:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос, как главный тренер команды Деян Станкович прокомментировал разгромное поражение своих подопечных в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Не могу сказать, что он после этого как-то открылся по-новому. Мало времени между играми, поэтому ничего радикального не сделаешь. Вспоминаю, что бы я мог назвать разгромом, но, наверное, ничего такого не было. Понятно, был разговор об игре, но это уже останется в раздевалке.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:29
Кто бы ни стал у руля КБ, результат один и тот же.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:19, ред.
Ну вот вы с Ахмата говорите и говорите, а толку никакого, может вам не знаю, психолога пригласить раз вы сами не видите безумия своего поведения? Я думаю фраза "надо работать" там фигурирует и все дружно и с полным согласием "да, да, надо работать", как работать и что менять только никто не понимает.


*Безумие - повторение одного и того же в ожидании другого результата
qw5vmfb55ak2
qw5vmfb55ak2
вчера в 11:35
Да понятно, что использовал в адрес игроков весь свой словарный запас нецензурных выражений.
q6bf33vy62d9
q6bf33vy62d9
вчера в 10:46
Поиграли с Быками, потом с Махачкалой ..... Игры как не было, так и ее нет! Игроки то есть, но они не знают, что им делать на поле, вот каждый и бежит туда, куда не нужно! Стыд и срам!
Вещий
Вещий
вчера в 09:49
"Ну а что остается делать... Да только материться....".....
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:44
Спросите у самого тренера, о его ощущениях после разгрома, возможно при ответе он как то по новому откроется...)
Гость
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