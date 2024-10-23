Андрей Талалаев рассказал, почему Абена не перешёл зимой в «Химки»

Экс‑главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отметил, что зимой подмосковная команда отказалась от приобретения защитника Мьенти Абены.
Летом футболист перешел из «Ференцвароша» в «Спартак».
Мы смотрели Абену зимой. «Химкам» предлагали его приобрести за 750 тысяч евро, мы отказались. Сейчас он играет в «Спартаке». Мы разговаривали с агентами, которые его предлагали. Мы посмотрели, сравнили его характеристики с тем, что было нужно, как мы планировали [играть] в РПЛ, с высокой линией обороны, в прессинге, много свободных зон. Ему нужно будет бежать и страховать партнеров. Этих качеств не хватило, чтобы взять тогда его в нашу команду.