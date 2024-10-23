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Андрей Талалаев рассказал, почему Абена не перешёл зимой в «Химки»

вчера, 09:04

Экс‑главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отметил, что зимой подмосковная команда отказалась от приобретения защитника Мьенти Абены.

Летом футболист перешел из «Ференцвароша» в «Спартак».

Мы смотрели Абену зимой. «Химкам» предлагали его приобрести за 750 тысяч евро, мы отказались. Сейчас он играет в «Спартаке». Мы разговаривали с агентами, которые его предлагали. Мы посмотрели, сравнили его характеристики с тем, что было нужно, как мы планировали [играть] в РПЛ, с высокой линией обороны, в прессинге, много свободных зон. Ему нужно будет бежать и страховать партнеров. Этих качеств не хватило, чтобы взять тогда его в нашу команду.
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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:14
Да. Это мегакомичная до истерики история, топ клуб Химки рассматривал Абену, которого им за их статус европейского гранда предлагали в два раз дешевле чем середняку Спартаку. Было бы очень смешно если бы не было до слёз грустно. Это иллюстрирует происходящее в Спартаке лучше всяких слов.
Сп62
Сп62
вчера в 09:43
А Спартак не перебирает. Берёт всё подряд.
борька
борька
вчера в 09:16
Товар не подошел к химическому составу по ГоСТу,явный брак, сбагрили соседу
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:09
Не взяли и ладно,играет в Спартаке.
Гость
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