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Рэпер Snoop Dogg планирует инвестировать в «Селтик»

вчера, 15:21

Рэпер Snoop Dogg планирует принять участие в финансировании «Селтика».

Артиста вдохновил пример «Рексхэма», который под управлением актёра Райана Рейнольдса и режиссёра Роба МакЭлхенни вышел в Лигу Один. Музыкант дал комментарий по теме.

Мне нравится то, что Райан делает с «Рексхэмом» — это великая история. Я уже давно думаю об инвестициях в спортивную команду, если будет шанс с «Селтиком», то отказаться от этого — безумие.

Я смотрел много европейского футбола, нигде не видел таких фанатов, как у «Селтика». Они особенные.

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Все комментарии
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:14, ред.
...извините, а сэр Род Стюарт , не надо старика обижать,а лучше
послушай его мировые хиты Sailing, Da Ya Think I’m Sexy?
chromage
chromage
вчера в 15:32
Забористую траву Снуп Доггу привезли похоже )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:27
Ну пусть хоть куда-нибудь пристроит излишки своих денег...
Гость
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