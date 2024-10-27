Рэпер Snoop Dogg планирует инвестировать в «Селтик»

Рэпер Snoop Dogg планирует принять участие в финансировании «Селтика».

Артиста вдохновил пример «Рексхэма», который под управлением актёра Райана Рейнольдса и режиссёра Роба МакЭлхенни вышел в Лигу Один. Музыкант дал комментарий по теме.

Мне нравится то, что Райан делает с «Рексхэмом» — это великая история. Я уже давно думаю об инвестициях в спортивную команду, если будет шанс с «Селтиком», то отказаться от этого — безумие.

Я смотрел много европейского футбола, нигде не видел таких фанатов, как у «Селтика». Они особенные.