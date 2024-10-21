Губернатор анонсировал переход «Крыльев» в сторону частного финансирования

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны будут переходить от бюджетного финансирования к частному.
В данный момент бюджет клуба составляет более 2 млрд рублей в год. Чуть менее половины из этих средств — бюджетные поступления.
У клуба сейчас нет титульного партнёра. В качестве него выступает правительство Самарской области. Поэтому мы договорились, что в течение этого сезона будем определяться с титульным партнёром, передвигать финансирование от бюджетного к частному.
Оно [бюджетное финансирование] остаётся, без него сейчас нельзя. Но мы будем искать новых партнёров. Любимая и легендарная команда точно его обретёт. Тогда мы будем перераспределять бюджетные средства на более массовое вовлечение в спорт наших жителей.
но чтоб перевод клубов на реальные частные руки))
а они могут определить клубную идентичность и стиль игры.
но чтоб перевод клубов на реальные частные руки))
а они могут определить клубную идентичность и стиль игры.