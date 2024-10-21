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Губернатор анонсировал переход «Крыльев» в сторону частного финансирования

вчера, 19:59

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны будут переходить от бюджетного финансирования к частному.

В данный момент бюджет клуба составляет более 2 млрд рублей в год. Чуть менее половины из этих средств — бюджетные поступления.

У клуба сейчас нет титульного партнёра. В качестве него выступает правительство Самарской области. Поэтому мы договорились, что в течение этого сезона будем определяться с титульным партнёром, передвигать финансирование от бюджетного к частному.

Оно [бюджетное финансирование] остаётся, без него сейчас нельзя. Но мы будем искать новых партнёров. Любимая и легендарная команда точно его обретёт. Тогда мы будем перераспределять бюджетные средства на более массовое вовлечение в спорт наших жителей.

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Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 06:51
И так игра Крыльев ничтожная.
Tex
Tex ответ s2v5exxj4gce (раскрыть)
вчера в 22:33
все частное в стране принадлежит кругу из 100 приближенных семей. Все лакомое уже как год-полтора забрали у иностранцев. Другой вопрос, что этим людям всегда было интереснее купить клуб в Лондоне и жить на острове комо, чем в Самаре...
Strashniy
Strashniy
вчера в 22:33
Как анонсировал, так и продолжит финансировать.
s2v5exxj4gce
s2v5exxj4gce
вчера в 21:15
Это все пустые слова, все частное в нашей стране ей не принадлежит, а какой иностранец будет выкидывать деньги на ветер.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:58
Почти миллиард рублей из бюджета Самарской области уходит в песок... Крылья Советов ничего не показывают. Зачем содержать никакой футбольный клуб, когда на эти деньги можно построить четыре-пять детских садов или существенно обновить в Самаре парк общественного транспорта.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:19
давно пора всем клубам перейти на частное управление.
но чтоб перевод клубов на реальные частные руки))
а они могут определить клубную идентичность и стиль игры.
Гость
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