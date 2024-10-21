Американский рэпер хочет купить клуб английской Лиги Два

Американский рэпер A$AP Rocky собирается купить клуб английской Лиги Два «Транмер Роверс».
По информации источника, он входит в инвестиционную группу, возглавляемую известным адвокатом Джо Такопиной. Группа собирается приобрести 80% акций клуба примерно за 15 миллионов фунтов стерлингов.
...Но не ночное клубьё,ё
...А "с о к к е р ь ё,ё....!
...В Старушке Англии отпад,ё!
...Бабло хватать,как снегопад,ё!
...Но не ночное клубьё,ё
...А "с о к к е р ь ё,ё....!
...В Старушке Англии отпад,ё!
...Бабло хватать,как снегопад,ё!