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Американский рэпер хочет купить клуб английской Лиги Два

вчера, 22:47

Американский рэпер A$AP Rocky собирается купить клуб английской Лиги Два «Транмер Роверс».

По информации источника, он входит в инвестиционную группу, возглавляемую известным адвокатом Джо Такопиной. Группа собирается приобрести 80% акций клуба примерно за 15 миллионов фунтов стерлингов.

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Транмер
Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 06:37
Так дёшево?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:21
Да и хрен с ним!Мож чё и полкучится
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:43
Скупают Англию на корню...
pq46b4mppg7v
pq46b4mppg7v
вчера в 23:22
Даже в Лиге 2 в Англии будет не убыточно.
shur
shur
вчера в 23:08
...купил себе Я клуб,ё!
...Но не ночное клубьё,ё
...А "с о к к е р ь ё,ё....!
...В Старушке Англии отпад,ё!
...Бабло хватать,как снегопад,ё!
shur
shur
вчера в 23:01, ред.
... одним американским владельцем больше будет, а чё, научит рэпу Малкольма Глейзера,веселуха, обхохочешься!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:50
Пусть покупает. Может быть ээто и к лучшему.
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