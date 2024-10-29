«Челси» и «Арсенал» проявляют интерес к трансферу Ламина Ямаля

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль продолжает привлекать внимание других топ-клубов.
Как сообщается, интерес к подписанию молодого форварда проявляют «Челси» и «Арсенал». Однако Ямаль не намерен покидать «Барселону».
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль продолжает привлекать внимание других топ-клубов.
Как сообщается, интерес к подписанию молодого форварда проявляют «Челси» и «Арсенал». Однако Ямаль не намерен покидать «Барселону».
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!