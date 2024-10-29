«Челси» и «Арсенал» проявляют интерес к трансферу Ламина Ямаля

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вчера, 14:27

Нападающий «Барселоны» продолжает привлекать внимание других топ-клубов.

Как сообщается, интерес к подписанию молодого форварда проявляют «Челси» и «Арсенал». Однако Ямаль не намерен покидать «Барселону».