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«Челси» и «Арсенал» проявляют интерес к трансферу Ламина Ямаля

вчера, 14:27

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль продолжает привлекать внимание других топ-клубов.

Как сообщается, интерес к подписанию молодого форварда проявляют «Челси» и «Арсенал». Однако Ямаль не намерен покидать «Барселону».

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:56
Да, Ламин Ямаль действительно становится все более заметной фигурой в мировом футболе. Его талант и потенциал привлекают внимание многих клубов, но его желание остаться в Барселоне говорит о приверженности и стремлении развиваться именно в этом клубе. Это может сыграть важную роль в его карьере, особенно учитывая статус Барселоны как одного из величайших клубов мира. Интерес со стороны таких команд, как Челси и Арсенал, подтверждает его высокую оценку на рынке, но, похоже, он сосредоточен на своем росте и успехах с каталонским клубом.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:34
Таких клубов, проявляющих интерес к Ямалю, наберётся больше десятка, но у всех ли найдутся средства на его приобретение? И главное, захочет ли он сам куда-то уйти сейчас из Барсы? По-моему парень ещё не совсем окунулся во взрослую жизнь и спортивные интересы пока ставит выше меркантильных и футбол для него сейчас стоит на первом месте. Дай Бог чтобы это продолжалось. как можно дольше.
Болейте за своих, а не против чужих!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 14:57
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 14:47
    Думаю это бесполезное занятие на данный момент
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 14:35
    Венгер не хотел его подписать ещё лет 15 назад?))
    Гость
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