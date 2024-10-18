Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыИспания. Примера 2024/2025

CAS отклонил апелляцию «Барселоны» на штраф от УЕФА

вчера, 14:53

«Барселону» обязали выплатить УЕФА 500 тысяч евро.

Напомним, в июле 2023 года Союз европейских футбольных ассоциаций обязал каталонцев заплатить полмиллиона евро из-за некорректного отражения прибыли от продажи нематериальных активов. Утверждалось, что это связано с первым из так называемых экономических рычагов – продажей 10% аудиовизуальных прав на сумму 267 миллионов евро сроком на 25 лет. «Сине-гранатовые» обжаловали решение, посчитав, что оно не соответствует тяжести нарушения, однако данную апелляцию отклонили.

Затем «Барселона» оспорила обжалованное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Каталонцы запросили у коллегии подтверждения, что клуб не нарушал Регламент о лицензировании и финансовом фэйр-плэй или Положение о финансовой устойчивости и лицензировании клубов, либо, в качестве альтернативы, уменьшить наложенный на клуб штраф.

CAS отклонил апелляцию «Барселоны» и поддержал УЕФА в вопросе о незаконном использовании одного из финансовых рычагов. Арбитражные издержки будут полностью возложены на каталонский клуб. «Барселона» заплатит 10 000 швейцарских франков (10 647 евро).

Ранее сообщалось, что «блауграна» перевела деньги за трансфер нападающего Роберта Левандовского мошеннику.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Барселона
Перевод с Tas-cas.org
Решение по спору между ПСЖ и Мбаппе назначено на 25 октября
15 октября
ОфициальноФИФА опубликовала заявление касательно решения суда по делу Диарра
14 октября
Суд оштрафовал отца и брата Сона после обвинений в жестоком обращении
12 октября
Суд признал невиновным игрока «Фиорентины» в сексуальных домогательствах
10 октября
ОфициальноCAS вынес решение в пользу «Зенита» в споре с «Барселоной» по делу Малкома
10 октября
ОфициальноCAS объяснил сокращение срока дисквалификации Погба
07 октября
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:17
Желаю Барсе побыстрее избавиться от долгов.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:55
Ну это было понятно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 