CAS отклонил апелляцию «Барселоны» на штраф от УЕФА

1729252386

вчера, 14:53

«Барселону» обязали выплатить УЕФА 500 тысяч евро.

Напомним, в июле 2023 года Союз европейских футбольных ассоциаций обязал каталонцев заплатить полмиллиона евро из-за некорректного отражения прибыли от продажи нематериальных активов. Утверждалось, что это связано с первым из так называемых экономических рычагов – продажей 10% аудиовизуальных прав на сумму 267 миллионов евро сроком на 25 лет. «Сине-гранатовые» обжаловали решение, посчитав, что оно не соответствует тяжести нарушения, однако данную апелляцию отклонили.

Затем «Барселона» оспорила обжалованное решение в Спортивном арбитражном суде ( CAS ). Каталонцы запросили у коллегии подтверждения, что клуб не нарушал Регламент о лицензировании и финансовом фэйр-плэй или Положение о финансовой устойчивости и лицензировании клубов, либо, в качестве альтернативы, уменьшить наложенный на клуб штраф.

CAS отклонил апелляцию «Барселоны» и поддержал УЕФА в вопросе о незаконном использовании одного из финансовых рычагов. Арбитражные издержки будут полностью возложены на каталонский клуб. «Барселона» заплатит 10 000 швейцарских франков (10 647 евро).

Ранее сообщалось, что «блауграна» перевела деньги за трансфер нападающего Роберта Левандовского мошеннику.