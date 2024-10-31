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«Ювентус» ищет нового защитника из-за травмы Бремера

вчера, 18:11

Оборона «Ювентуса» стала слабым местом команды после травмы Бремера. С бразильцем на поле «бьянконери» пропустили всего один гол в первых семи матчах, но со дня травмы бразильца прошло еще шесть игр (плюс травма в игре с «Лейпцигом»), а пропущено уже 10 мячей.

До января Тиаго Мотта должен будет найти альтернативные решения данной проблемы. А когда откроется трансферное окно «Ювентус» будет укреплять позицию центрального защитника.

В списке возможных трансферов находятся Милан Шкриньяр, находящийся на задворках ПСЖ, Яка Бийол из «Удинезе» и Джонатан Та, у которого истекает срок контракта с леверкузенским «Байером».

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 21:53
Шкриньяр или Та,лучше конечно Та.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:23
Ситуация с защитой Ювентуса требует срочных решений. Понятно, что потеря ключевого игрока в обороне, как Бремер, сильно сказалась на результатах. Новые трансферы могут принести свежесть и улучшить ситуацию, но также важно учитывать совместимость новых игроков с существующим составом. Шкриньяр — это риск, но он может стать тем самым защитником, который поможет вернуть стабильность в обороне.
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