«Ювентус» ищет нового защитника из-за травмы Бремера

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вчера, 18:11

Оборона «Ювентуса» стала слабым местом команды после травмы . С бразильцем на поле «бьянконери» пропустили всего один гол в первых семи матчах, но со дня травмы бразильца прошло еще шесть игр (плюс травма в игре с «Лейпцигом»), а пропущено уже 10 мячей.



До января должен будет найти альтернативные решения данной проблемы. А когда откроется трансферное окно «Ювентус» будет укреплять позицию центрального защитника.