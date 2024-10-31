«Ювентус» ищет нового защитника из-за травмы Бремера

Оборона «Ювентуса» стала слабым местом команды после травмы Бремера. С бразильцем на поле «бьянконери» пропустили всего один гол в первых семи матчах, но со дня травмы бразильца прошло еще шесть игр (плюс травма в игре с «Лейпцигом»), а пропущено уже 10 мячей.
До января Тиаго Мотта должен будет найти альтернативные решения данной проблемы. А когда откроется трансферное окно «Ювентус» будет укреплять позицию центрального защитника.
В списке возможных трансферов находятся Милан Шкриньяр, находящийся на задворках ПСЖ, Яка Бийол из «Удинезе» и Джонатан Та, у которого истекает срок контракта с леверкузенским «Байером».