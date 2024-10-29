«Ливерпулю» придётся заплатить 100 млн евро за полузащитника «Атлетико»

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вчера, 15:41

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Атлетико» .

В контракте футболиста есть опция выкупа, которая составляет 100 млн евро. Однако «красные» готовы заплатить за трансфер игрока только половину этой суммы.