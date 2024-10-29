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«Ливерпулю» придётся заплатить 100 млн евро за полузащитника «Атлетико»

вчера, 15:41

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Атлетико» Пабло Барриосу.

В контракте футболиста есть опция выкупа, которая составляет 100 млн евро. Однако «красные» готовы заплатить за трансфер игрока только половину этой суммы.

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Все комментарии
msmwre23p46u
msmwre23p46u
вчера в 16:43
Та ну, переплачивать 70 лямов за него, это слишком
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:37
Всякая вещь стоит столько, сколько за неё заплатит покупатель. Эти слова сказал вроде Публий Сир.
Я понимаю возмущение по поводу 100 млн. Но разве руководство матрасов держит пистолет у виска потенциальных покупателей? Не хочешь не бери. И не думаю что Атлетико прям напрашивается на этот трансфер.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 16:03
Так дела не делаются!
4ft4pkfwznd2
4ft4pkfwznd2
вчера в 16:02
Не стоит он таких огромных денег
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:01
Интерес Ливерпуля к Пабло Барриосу вполне объясним — он демонстрирует отличные результаты в Атлетико. Однако сумма в 100 миллионов евро может оказаться слишком высокой для «красных», если они готовы предложить только половину этой суммы. Это может привести к переговорам и возможным компромиссам. Если Атлетико согласится на более низкую цену, это будет выгодным решением как для клуба, так и для игрока, который может получить возможность попробовать себя в английской премьер-лиге.
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