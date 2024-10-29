«Ливерпулю» придётся заплатить 100 млн евро за полузащитника «Атлетико»

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Атлетико» Пабло Барриосу.
В контракте футболиста есть опция выкупа, которая составляет 100 млн евро. Однако «красные» готовы заплатить за трансфер игрока только половину этой суммы.
«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Атлетико» Пабло Барриосу.
В контракте футболиста есть опция выкупа, которая составляет 100 млн евро. Однако «красные» готовы заплатить за трансфер игрока только половину этой суммы.
Я понимаю возмущение по поводу 100 млн. Но разве руководство матрасов держит пистолет у виска потенциальных покупателей? Не хочешь не бери. И не думаю что Атлетико прям напрашивается на этот трансфер.
Я понимаю возмущение по поводу 100 млн. Но разве руководство матрасов держит пистолет у виска потенциальных покупателей? Не хочешь не бери. И не думаю что Атлетико прям напрашивается на этот трансфер.