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«Барселона» внимательно следит за ситуацией Леау в «Милане»

вчера, 17:53

25-летний вингер «Милана» Рафаэл Леау в этом сезоне не всегда выходит на поле в стартовом составе. Он забил 1 гол и сделал 3 ассиста за 8 матчей в Серии А. Тренер Паулу Фонсека ждет от игрока «скачка» в игровом и ментальном плане.

Как сообщает источник, летом «Барселона» рассматривала Леау в качестве альтернативного варианта для усиления линии атаки, в том числе как альтернативу Нико Уильямсу из «Атлетика», который так и не перешел к сине-гранатовым. Леау нравится руководителям каталонцев, особенно президенту Жоану Лапорте.

Утверждается, что футболист начинает уставать от нервозной ситуации в «Милане», а «Барселона» понимает, что ценник на игрока падает. Клуб следит за ситуацией и хочет понять, будет ли Рафаэл доступен на трансферном рынке на приемлемых условиях.

Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2028 года, в нем нет суммы отступных. Ранее миланцы просили за вингера более 100 миллионов евро.

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Все комментарии
Rivera_11
Rivera_11
вчера в 23:06
Даже таких денег у Барсы нет. Пусть губу закатают. Им ещё Ольмо будет проблемно зарегистрировать в январе.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:04
Сумму убавят и Барса его заберет.
Гость
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