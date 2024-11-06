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Николич пожаловался на состояние поля в Казани перед матчем с «Рубином»

вчера, 18:30
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Марко Николич раскритиковал состояние поля на стадионе в Казани перед матчем плей‑офф Пути РПЛ Кубка России с «Рубином».

Всегда рад быть здесь. Каждый раз, когда фанаты присутствуют на играх, они дают заряд, необходимый игрокам. Мы получаем большое удовольствие из‑за их присутствия. Это очень важная игра, кажется, мы подготовились. У нас была беспроигрышная серия, а сейчас болезненное поражение от «Спартака». Нужно вернуться на победный путь. Матч в Казани — это самый тяжелый матч для этого. Поле, к сожалению, до сих пор в Казани не исправили, это мешает качественному футболу. Будет больше борьбы и единоборств. К сожалению, это нам не подходит совсем, но будем стараться прибавить в игре сегодня.

Первый четвертьфинальный матч Пути РПЛ пройдет в Казани и начнется в 18:30.

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Борис2876
Борис2876
сегодня в 04:30
О какНиколичу все мешает, плохое поле, погода, соперник. А своя команда как не играла, так и не играет, печально смотреть это зрелище. Надеемся зимой сменят.
cska1948
cska1948
вчера в 19:28
А кому можно пожаловаться на Николича?
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 19:07
...наоборот подзамёрзнет,твердыней станет, одно условие в кедах прийдётся играть,на шипах ноги переломают!
....Песня поддержки армейцам:
...там где пехота не пройдёт
...и бронепоезд не промчится...
...братушка серб наш проползёт
...и ничего с ним не случится...!!!
drug01
drug01
вчера в 18:41
Уже зима поле лучше не будет!
Гость
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