Николич пожаловался на состояние поля в Казани перед матчем с «Рубином»

Главный тренер ЦСКА раскритиковал состояние поля на стадионе в Казани перед матчем плей‑офф Пути РПЛ Кубка России с «Рубином».

Всегда рад быть здесь. Каждый раз, когда фанаты присутствуют на играх, они дают заряд, необходимый игрокам. Мы получаем большое удовольствие из‑за их присутствия. Это очень важная игра, кажется, мы подготовились. У нас была беспроигрышная серия, а сейчас болезненное поражение от «Спартака». Нужно вернуться на победный путь. Матч в Казани — это самый тяжелый матч для этого. Поле, к сожалению, до сих пор в Казани не исправили, это мешает качественному футболу. Будет больше борьбы и единоборств. К сожалению, это нам не подходит совсем, но будем стараться прибавить в игре сегодня.