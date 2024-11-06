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Монтес: «РПЛ точно входит в топ-6 лиг мира»

вчера, 18:15

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес высказался об уровне чемпионата России по футболу.

Входит ли РПЛ в топ-6 лиг мира? Да-да, точно. Это отличный чемпионат — в каждой команде есть очень хорошие, качественные игроки, поэтому в РПЛ высокий уровень сопротивления. Еще стоит отметить, что здесь высокий уровень физической нагрузки.

Монтес перешёл в «Локомотив» из испанской «Альмерии». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 21:38, ред.
В пятёрке мы были в советское время, в 70-80x, когда советские клубы и сборная Великой страны побеждали в Европе и даже в мире, если вспомнить победу на ОИ-88!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Тогда, у людей были идеалы, кумиры и была Великая Идея!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:33
ТОП-5 в футболе надеюсь никто оспаривать не будет, тогда возникает резонный вопрос, неужели чемпионаты Бразилии и Аргентины слабее РПЛ, если Монтес включает российский чемпионат в шестёрку? Может Сесар тем самым хотел сделать комплимент в адрес нашего футбола, только вышло это как-то неудачно.
Болейте за своих, а не против чужих!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:45
Ошибочка небольшая) там после шестерки должен быть ноль!) вот в топ 60 мы точно входим!!!!
Capral
Capral
вчера в 18:42
Не наливайте ему больше!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:40
Да какие ТОП 6 ещё…
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:18
Эти слова выглядят как троллинг...
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