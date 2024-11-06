Монтес: «РПЛ точно входит в топ-6 лиг мира»

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес высказался об уровне чемпионата России по футболу.
Входит ли РПЛ в топ-6 лиг мира? Да-да, точно. Это отличный чемпионат — в каждой команде есть очень хорошие, качественные игроки, поэтому в РПЛ высокий уровень сопротивления. Еще стоит отметить, что здесь высокий уровень физической нагрузки.
Монтес перешёл в «Локомотив» из испанской «Альмерии». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года.
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