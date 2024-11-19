«Лион» планирует усилиться полузащитником «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо Ангисса может перейти в «Лион».
Футболист является важной частью неаполитанского клуба, по этой причине главный тренер команды Антонио Конте запретил его продавать прошлым летом.
Соглашение хавбека с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона, но есть условия пролонгации соглашения. На данный момент конкретных переговоров не было.
Президент «Лиона» Джон Текстор покроет долги клуба в размере 100 млн евро, чтобы сохранить место в Лиге 1. Для этого он намерен продать свою долю акций в «Кристал Пэлас».
Ранее стало известно, что «Лион» может быть исключен из французской Лиги 1 по окончании сезона. Всему виной — финансовые проблемы. «Лиону» запретили совершать трансферы зимой. Если финансовое положение клуба не улучшится, то он отправится в Лигу 2 вне зависимости от результатов сезона.
«Это намного больше денег, чем необходимо для того, что нужно «Лиону». Нет никаких шансов, что мы потерпим неудачу. Если все эти деньги поступят, мы не будем вкладывать их все в «Лион», а поделимся с другими дочерними компаниями», — приводит слова Текстора RMC Sport.
Президент «Лиона» Джон Текстор покроет долги клуба в размере 100 млн евро, чтобы сохранить место в Лиге 1. Для этого он намерен продать свою долю акций в «Кристал Пэлас».
Ранее стало известно, что «Лион» может быть исключен из французской Лиги 1 по окончании сезона. Всему виной — финансовые проблемы. «Лиону» запретили совершать трансферы зимой. Если финансовое положение клуба не улучшится, то он отправится в Лигу 2 вне зависимости от результатов сезона.
«Это намного больше денег, чем необходимо для того, что нужно «Лиону». Нет никаких шансов, что мы потерпим неудачу. Если все эти деньги поступят, мы не будем вкладывать их все в «Лион», а поделимся с другими дочерними компаниями», — приводит слова Текстора RMC Sport.