«Лион» планирует усилиться полузащитником «Наполи»

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вчера, 12:53

Полузащитник «Наполи» может перейти в «Лион».

Футболист является важной частью неаполитанского клуба, по этой причине главный тренер команды Антонио Конте запретил его продавать прошлым летом.

Соглашение хавбека с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона, но есть условия пролонгации соглашения. На данный момент конкретных переговоров не было.