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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

«Лион» планирует усилиться полузащитником «Наполи»

вчера, 12:53

Полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо Ангисса может перейти в «Лион».

Футболист является важной частью неаполитанского клуба, по этой причине главный тренер команды Антонио Конте запретил его продавать прошлым летом.

Соглашение хавбека с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона, но есть условия пролонгации соглашения. На данный момент конкретных переговоров не было.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ ne gusta (раскрыть)
вчера в 14:55
Не заходил пока
ne gusta
ne gusta ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:50
Спасибо, кстати, думаю если зашел в мой профиль узнал кто я, меня прошлый раз забанили.
ne gusta
ne gusta ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:48
Я настолько глубоко не зашел, обзательно потом поищу про это.
STVA 1
STVA 1 ответ ne gusta (раскрыть)
вчера в 14:33
Там вроде нашли решение проблемы:
Президент «Лиона» Джон Текстор покроет долги клуба в размере 100 млн евро, чтобы сохранить место в Лиге 1. Для этого он намерен продать свою долю акций в «Кристал Пэлас».
Ранее стало известно, что «Лион» может быть исключен из французской Лиги 1 по окончании сезона. Всему виной — финансовые проблемы. «Лиону» запретили совершать трансферы зимой. Если финансовое положение клуба не улучшится, то он отправится в Лигу 2 вне зависимости от результатов сезона.
«Это намного больше денег, чем необходимо для того, что нужно «Лиону». Нет никаких шансов, что мы потерпим неудачу. Если все эти деньги поступят, мы не будем вкладывать их все в «Лион», а поделимся с другими дочерними компаниями», — приводит слова Текстора RMC Sport.
ne gusta
ne gusta
вчера в 14:26
В конце сезона вылетят на Лиге 2 из-за финансового кризиса, найди такую новость.
Scorp689
Scorp689 ответ ne gusta (раскрыть)
вчера в 14:09
Лион в Лиге 1 на 5 месте...
ne gusta
ne gusta
вчера в 13:47
Сам Замбо Ангисса вряд ли хочет играть в Лиге 2
4cu7qyxwb23v
4cu7qyxwb23v
вчера в 13:43
Зачем планировать то, чего не может случиться?
112910415
112910415
вчера в 13:35
не, не продадут
STVA 1
STVA 1 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 13:26
А в его обязанности не входит быть результативным! Он больше в опорной зоне играет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:19
Если очень нужен ,то сохранят...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:19
Не больно реультативный полузащитник.
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