Президент «Ботафого» высказался о возможном трансфере Неймара

Президент «Ботафого» Дурсесио Мелло оценил вероятность перехода в команду нападающего клуба «Аль-Хиляль» .

Боже упаси. Неймар – один из лучших футболистов, которых я когда-либо видел, он на одном уровне с Месси и намного сильнее Криштиану Роналду.

Но он загубил свою карьеру, кульминацией которой стала травма, из-за которой он пропустил больше года. И теперь он вновь травмирован.