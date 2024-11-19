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Президент «Ботафого» высказался о возможном трансфере Неймара

вчера, 09:31

Президент «Ботафого» Дурсесио Мелло оценил вероятность перехода в команду нападающего клуба «Аль-Хиляль» Неймара.

Боже упаси. Неймар – один из лучших футболистов, которых я когда-либо видел, он на одном уровне с Месси и намного сильнее Криштиану Роналду.

Но он загубил свою карьеру, кульминацией которой стала травма, из-за которой он пропустил больше года. И теперь он вновь травмирован.

По слухам, бразилец может продолжить карьеру в МЛС.

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Ботафого  Неймар
Перевод с goal.com
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:24
Никому он не нужен! А ведь было время что котировался на одном уровне с Лео и Роном! Да и на счет сильнее Рона это бред!
n8b23uf2anpu
n8b23uf2anpu
вчера в 11:11
Разве что на тренерскую работу он пойдет когда-нибудь потом...
112910415
112910415
вчера в 10:58
итак, спортсмен финиширует под минорную музыку ...
adekvat
adekvat
вчера в 10:46
Ну хоть кто то это понимает.
gyx3s7djm3jh
gyx3s7djm3jh
вчера в 10:41
Боже упаси. Неймар – один из лучших футболистов, которых я когда-либо видел, он на одном уровне с Месси и намного сильнее Криштиану Роналду.

Это ж просто талант нужен, чтобы одной фразой так обидеть сразу трёх известных футболёров!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:34
Неужели в мире еще найдется какой-нибудь Дурсесио, который будет просто так дарить огромные деньги бывшему футболисту для игры в карты?
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:24
Зря агент распускает слухи, не нужен Неймар...
Вещий
Вещий
вчера в 10:12
Можно поспорить по поводу лучше Рона.....
ne gusta
ne gusta
вчера в 10:02
Он загубил свою карьеру из-за перехода из Барсы в ПСЖ.
Гость
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