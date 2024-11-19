«Цинциннати» совершит рекордный для МЛС трансфер

Нападающий Ахоуек Денкей близок к переходу из «Серкль Брюгге» в «Цинциннати».
Стоимость ожидаемого трансфера оценивается в 17 миллионов евро, это станет рекордом МЛС.
Бельгийская команда также получит 10% от будущей перепродажи футболиста. Соглашение игрока с «оранжево-голубыми» будет рассчитано на 5 лет.
Это на диване легко говорить, что он мог бы в Европе попытаться развиваться и дорасти до больших денег. Но может быть там и таланта большого нет и не судьба игроку заиграть на том уровне, который приведёт к серьёзным деньгам.
Это на диване легко говорить, что он мог бы в Европе попытаться развиваться и дорасти до больших денег. Но может быть там и таланта большого нет и не судьба игроку заиграть на том уровне, который приведёт к серьёзным деньгам.