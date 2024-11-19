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«Цинциннати» совершит рекордный для МЛС трансфер

вчера, 10:43

Нападающий Ахоуек Денкей близок к переходу из «Серкль Брюгге» в «Цинциннати».

Стоимость ожидаемого трансфера оценивается в 17 миллионов евро, это станет рекордом МЛС.

Бельгийская команда также получит 10% от будущей перепродажи футболиста. Соглашение игрока с «оранжево-голубыми» будет рассчитано на 5 лет.

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Все комментарии
Dante_10
Dante_10
вчера в 13:10
Учитывая, что он из Африки, то возможно это лучший вариант для него. Уверен зарплата такая, которую сейчас в Европе ему никто платить не будет. И можно никогда до неё и не доиграться. Футбол это всё-таки работа и по сравнению с другими ещё и скоротечная. Если хочешь обеспечить себя, своих детей внуков и т.д. и что бы родители пожили хорошо, то почему нет.
Это на диване легко говорить, что он мог бы в Европе попытаться развиваться и дорасти до больших денег. Но может быть там и таланта большого нет и не судьба игроку заиграть на том уровне, который приведёт к серьёзным деньгам.
112910415
112910415
вчера в 12:14
скромные они там совсем
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:43
Нормальные деньги))) раздутые цены на футболистов разпушает экономику футбола. МЛС грамотно ведёт себя на рынке
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:21
Неоднозначный конечно трансфер для игрока!Мог бы в Европе еще поиграть!А потом глядишь и в более сильный чемп перешел!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:17
Был молодой профессионал, и уже в 23 года решил завязать и перейти в такую лигу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:15
Скромненько они там живут, судя по всему...
mwrxnw45hnan
mwrxnw45hnan
вчера в 11:10
Более известных футболистов для рекорда похоже не нашли.
5t7jxtg6u3qg
5t7jxtg6u3qg
вчера в 11:02, ред.
Я просто сам Ахоуек от того, что рекордная цена за этого Ахоуека оказалась вовсе даже и не такой Ахоуекной, как можно было подумать по заголовку)
ne gusta
ne gusta
вчера в 10:58
Я думал где-то 70-80 лямов, оказывается всего 17...
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