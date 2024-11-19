«Цинциннати» совершит рекордный для МЛС трансфер

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вчера, 10:43

Нападающий близок к переходу из «Серкль Брюгге» в «Цинциннати».

Стоимость ожидаемого трансфера оценивается в 17 миллионов евро, это станет рекордом МЛС .

Бельгийская команда также получит 10% от будущей перепродажи футболиста. Соглашение игрока с «оранжево-голубыми» будет рассчитано на 5 лет.