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«Реал» не подпишет игроков в январе

сегодня, 00:13

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти собирается доиграть текущий сезон без подписания новых игроков на фоне травм основных защитников клуба Эдера Милитао и Даниеля Карвахаля, использовав в обороне французского полузащитника Орельена Тчуамени.

Руководство клуба не намерено выходить зимой на трансферный рынок для подписания центрального защитника. В клубе считают, что на данный момент нет необходимости переплачивать за временную замену основных игроков состава, а также, что этой возможностью могут воспользоваться воспитанники академии.

Карло Анчелотти уверен, что Орельен Тчуамени сможет заменить Эдера Милитао до тех пор, пока тот не восстановится от травмы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:14
любое принятое решение не будет идеальным
qc9x94avspv3
qc9x94avspv3
сегодня в 07:57
Лишь бы потом локти не кусать.
ne gusta
ne gusta
сегодня в 07:41
жадные, на одного цз денег не дают...
ABir
ABir
сегодня в 05:35
Если что, то в феврале подпишут
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:09
С теми кого подписали разобраться бы...)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:22
Тяжело будет Реалу без подписания Цз
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