«Реал» не подпишет игроков в январе

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сегодня, 00:13

Главный тренер мадридского «Реала» собирается доиграть текущий сезон без подписания новых игроков на фоне травм основных защитников клуба и , использовав в обороне французского полузащитника .

Руководство клуба не намерено выходить зимой на трансферный рынок для подписания центрального защитника. В клубе считают, что на данный момент нет необходимости переплачивать за временную замену основных игроков состава, а также, что этой возможностью могут воспользоваться воспитанники академии.

Карло Анчелотти уверен, что Орельен Тчуамени сможет заменить Эдера Милитао до тех пор, пока тот не восстановится от травмы.