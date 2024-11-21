Клуб Серии D «Пьяченца» сменил трёх специалистов за один день

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вчера, 10:20

Вчера утром «Пьяченца» уволила Кармине Парлато и спортивного директора Алессио Сесту, а на их место назначил Симоне Бентивольо.



Он провел одну тренировку, которая была прервана гневным протестом болельщиков. Они ворвались на поле и потребовали его увольнения, угрожая бойкотировать все матчи.



Они были в ярости, потому что Бентивольо был замешан в скандале с договорными матчами в 2011 году, где он согласился на признание вины и получил 13-месячную дисквалификацию.



Бентивольо пробыл у руля команды всего пару часов, прежде чем клуб понял, что так не получится, и расторг с ним контракт по обоюдному согласию.



Затем «Пьяченца» в тот же вечер отозвала Стефано Россини, тренера, уволенного лишь 7 октября, чтобы он занял место Парлато.