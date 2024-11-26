Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: события

Сын Месси сыграл в футболке с 10-м номером в родном городе отца

вчера, 18:45

Тиаго Месси, сын нападающего Лионеля Месси, надел футболку с 10-м номером в кубковом матче между «Интер Майами» U13 и сверстниками из «Ньюэллс Олд Бойз».

Турнир проходит в аргентинском Росарио, в котором родился Месси-старший. Отец 12-летнего футболиста не смог приехать и поддержать сына лично, но на трибунах присутствовали жена Лео Антонела Рокуццо, а также его родители Хорхе и Селия. Команда из Флориды уступила аргентинскому клубу, за который в детстве играл Лионель, со счётом 0:1.

Также в игре принял участие сын одноклубника форварда сборной Аргентины по «Интер Майами» Луиса Суареса Бенджамин.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игроков «Вероны» закрыли на базе после разгромного поражения от «Интера»
24 ноября
ОфициальноАПЛ сама будет производить и распространять международный медиаконтент
23 ноября
Левандовски в 2012 году согласился на переход в «Манчестер Юнайтед»
21 ноября
Клопп готов участвовать в развитии «Парижа»
21 ноября
Официально«Бавария» переехала в новый офис в Шанхае
17 ноября
Моуриньо тепло поприветствовал Семака и игроков «Зенита» перед матчем
15 ноября Видео
Все комментарии
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:22
...я с Монетным Двором созвонился, всё норм,отливают ЗМ с запасом, сов.секретно,разумеется!!!
drug01
drug01
вчера в 19:20
Вот так проходит смена поколений!!!
shlomo
shlomo
вчера в 19:09
Дай Бог может пойдет по стопам отца... и будет таким же знаменитым.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:50
Ну и как нам быть теперь в этой ситуации !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 