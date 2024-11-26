Сын Месси сыграл в футболке с 10-м номером в родном городе отца

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вчера, 18:45

Тиаго Месси, сын нападающего , надел футболку с 10-м номером в кубковом матче между «Интер Майами» U13 и сверстниками из «Ньюэллс Олд Бойз».

Турнир проходит в аргентинском Росарио, в котором родился Месси-старший. Отец 12-летнего футболиста не смог приехать и поддержать сына лично, но на трибунах присутствовали жена Лео Антонела Рокуццо, а также его родители Хорхе и Селия. Команда из Флориды уступила аргентинскому клубу, за который в детстве играл Лионель, со счётом 0:1.

Также в игре принял участие сын одноклубника форварда сборной Аргентины по «Интер Майами» Бенджамин.