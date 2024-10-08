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Дочь Дель Пьеро пополнила состав «Ювентуса»

вчера, 10:46

Доротея Дель Пьеро, дочь бывшего игрока «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, пополнила состав «бьянконери».

Футболистка будет выступать за команду туринцев U17.

Доротея родилась и росла в Лос-Анджелесе. Обучалась футболу она в США.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 20:01
Не буду спорить ваша версия с яблоками тоже подходит к данной новости, но она имеет ещё продолжение: «Яблоко от яблони недалеко падает, но далеко катится»
Baggio R.
Baggio R. ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:36
Даже мы (итальянцы) понимаем, что смысл этой пословицы тождественен "от дурного семени не жди хорошего племени". Сюда больше бы подошла "яблоко от яблони недалеко падает".
stanichnik
stanichnik ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:44
Доброго Здоровья Роберто!
Во-первых, в ваших советах не нуждаюсь, а во-вторых смысл моего поста в том, что дети часто идут по стопам родителей. Вам простительно, итальянцам сложно понять смысл русских пословиц и поговорок.
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:34
...и ещё школа америкосная, забугорная...!
Baggio R.
Baggio R. ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:51
Вообще не в тему пословица, советую вдуматься в ее смысл.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:31
И она футболистка))) ну что, пожелаем ей удачи и больших побед...
Вещий
Вещий
вчера в 11:09
Ну пожелаю удачи... пример есть с кого брать, да и может многому научить.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:06
От осинки не родятся апельсинки.))
Гость
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