Дочь Дель Пьеро пополнила состав «Ювентуса»

Доротея Дель Пьеро, дочь бывшего игрока «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, пополнила состав «бьянконери».
Футболистка будет выступать за команду туринцев U17.
Доротея родилась и росла в Лос-Анджелесе. Обучалась футболу она в США.
Доротея Дель Пьеро, дочь бывшего игрока «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, пополнила состав «бьянконери».
Футболистка будет выступать за команду туринцев U17.
Доротея родилась и росла в Лос-Анджелесе. Обучалась футболу она в США.
Во-первых, в ваших советах не нуждаюсь, а во-вторых смысл моего поста в том, что дети часто идут по стопам родителей. Вам простительно, итальянцам сложно понять смысл русских пословиц и поговорок.
Во-первых, в ваших советах не нуждаюсь, а во-вторых смысл моего поста в том, что дети часто идут по стопам родителей. Вам простительно, итальянцам сложно понять смысл русских пословиц и поговорок.