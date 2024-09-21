Вратарь-мем, гений среди защитников, Ямаль и Месси. Лучшие выпускники Ла Масии

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21 сентября 2024, 09:10

Собрали команду из выпускников академии «Барселоны».

Ла Масия была построена в 1702 году, представляете? Это была старая каталонская ферма. Только 277 лет спустя эту территорию стали использовать для воспитания молодежи «Барселоны».

Ее выпускники повлияли на мировой футбол, выступая не только в родном клубе, но и за его пределами. Давайте рассмотрим команду самых ценных выпускников Ла Масии по данным Transfermarkt. В списке только те, кто еще не завершил свою игровую карьеру на данный момент.

Андре Онана – 35 миллионов евро

Путь Онаны в европейский футбол был долгим и трудным. Этот голкипер вырос в Камеруне и посещал Академию Самуэля Это'О. Андре пришел в Ла Масию в возрасте 14 лет, а поскольку ему не было 18 лет и он не был гражданином ЕС , то Онане пришлось отправиться в аренду, чтобы соблюсти бюрократическую волокиту.

Спустя пять лет (включая аренду) он присоединился к молодежной команде «Аякса», дорос до первой команды, был дисквалифицирован за употребление допинга, через сезон перешел в «Интер», а теперь защищает ворота «Манчестер Юнайтед».

Эктор Гарсия – 10 млн евро

18-летний защитник, который пробился в основной состав «Барселоны» в прошлом сезоне. Хави выпустил парня в матче против «Антверпена» в Лиге чемпионов в декабре прошлого года, после чего Эктор сыграл десять матчей в оставшейся части сезона.

Эктор подписал новый контракт с клубом – срок до июня 2026 года. Ханси Флик удивил всех, что не боялся делать ставку на молодежь, поэтому в этом сезоне мы наверняка сможем видеть Гарсию еще чаще.

Эрик Гарсия – €20 млн

Гарсия — еще один местный парень, родившийся и выросший в Барселоне и Ла Масии. Он провел девять лет на «старой ферме», прежде чем присоединиться к молодежному составу «Манчестер Сити».

В «Сити» у него был шанс заиграть в основном составе, но он так и не смог закрепиться, столкнувшись с жесткой конкуренцией со стороны Джона Стоунза, Рубена Диаша и других центральных защитников.

Гарсия вернулся в «Барселону» в 2021 году, но прошлый сезон провел в аренде в «Жироне» — помог клубу выйти в Лигу чемпионов впервые в клубной истории. Теперь он вернулся в «Барселону» и надеется закрепиться в родном клубе.

Пау Кубарси – 30 млн евро

Кубарси родом из крошечного городка в Жироне под названием Бескано. Ему шанс попасть в основной состав «Барселоны» представился во второй половине прошлого сезона, и он ухватился за возможность обеими руками.

Мы часто видим атакующих футболистов, которые пробиваются в основу в молодом возрасте, но 17-летний центральный защитник в основе такого топ-клуба и сборной Испании – это настоящая редкость. Пау утверждает, что не дает много интервью, потому что вырос, говоря на каталонском языке, якобы его испанский не очень хорош. Он еще и умен – красиво отбросил в сторону назойливую прессу.

Алекс Гримальдо – €45 млн

Гримальдо родился в Валенсии, но присоединился к Ла Масии, когда был еще подростком. Он провел семь лет в молодежной команде и команде B, прежде чем подписать контракт с «Бенфикой» незадолго до своего 21-летия.

Гримальдо забронировал за собой левый фланг в лиссабонском клубе, после этого присоединился к «Байеру» летом 2023 года – идеальное время, чтобы войти в историю немецкого клуба.

Фермин Лопес – 30 млн евро

Фермин по рождению андалузец, но годы своего становления провел в Каталонии. Он играл в местных академиях, четыре года провел в молодежной команде «Бетиса». А в возрасте тринадцати лет перешел в Ла Масию.

Прорыв Фермина случился в прошлом году, когда он часто заменял травмированного Педри или Гави.

Гави – 90 млн евро

Другой коренной андалузец Гави взлетал стремительно. Как и Фермин, он приехал в Барселону из молодежки «Бетиса» и провел шесть лет, оттачивая свое мастерство в Ла Масии. Его дебют на взрослом уровне состоялся в 2021 году, с тех пор центральный полузащитник сумел стать звездой. Гави выиграл награду Golden Boy в 2022 году, взял номер Хави и играет на износ. Это, пожалуй, главная проблема парня – нужно отдыхать, ведь иначе будут травмы.

Дани Ольмо – 60 млн евро

Карьерный путь Ольмо странный. Родившись в Барселоне, он присоединился к академии «Эспаньола», а в возрасте девяти лет перебрался в Ла Масию.

После окончания «Ла Масии» Ольмо внезапно для всех подписал контракт с загребским «Динамо» и играл там шесть лет. В 2020 году «Лейпциг» купил Ольмо, но прорывом Дани стал недавний Евро – он заменил травмированного Педри и помог команде стать чемпионом. «Барселона» сразу же потратила 60 миллионов евро, чтобы вернуть Ольмо в клуб.

Ламин Ямаль – 120 млн евро

Если Пау Кубарси — сенсация среди защитников, то Ламин Ямаль – среди игроков атаки. Многие в Каталонии считали, что Месси сможет заменить лишь выпускник академии. И, возможно, этот момент настал. Чтобы не повторяться, рекомендуем почитать наш материал про Ямаля и его коронацию в «Барселоне».

Хави Симонс – €80 млн

Симонс родился в Амстердаме, но вырос в Испании. Он был частью Ла Масии с семи лет, ушел через девять лет в ПСЖ . Год спустя он перебрался в ПСВ , проявил там себя и вернулся в Париж. Теперь же Хави играет за «Лейпциг» и очевидно, что у парня большие планы – просто сидеть на скамейке даже в топ-клубе он не собирается.

Лионель Месси – €30 млн

Самый известный и успешный выпускник Ла Масии всех времен. Вряд ли этот статус когда-нибудь изменится. Месси родом из Росарио, он приехал в Ла Масию в 13 лет. Он провел там три года, а затем начал творить историю с «Барселоной» — вы ее все прекрасно знаете.