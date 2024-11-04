Ямаль отпраздновал юбилей в Ла Лиге тривелой. Птенцы «Барселоны» оторвались от «Реала»

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сегодня, 09:30

Воспитанники помогли в дерби.

Ламин Ямаль, 17 лет

Оценочная трансферная стоимость: 150 млн евро.

Попросят дороже, если придется расставаться. Новая надежда каталонцев. Чемпион Европы в семнадцать лет. В таком возрасте Ламин забил в Эль Класико, а вчера против «Эспаньола» провел 50-й поединок в Ла Лиге. Отпраздновал изумительной голевой передачей. Отдал пас внешней стороной стопы – исполнил тривелу. Ольмо понял задумку юного вингера, который с правого полуфланга идеально вывел Дани на удар. Ямаля отличает мышление взрослого футболиста, но с азартом ребенка. Понятно, что Ламин берет паузы, но для его возраста это нормально. Месси в юности тоже приклеивался к флангу и не всегда всех уничтожал в одиночку.

Дани Ольмо, 26 лет

Оценочная трансферная стоимость: 60 млн евро.

Единственная причина, почему чемпиона Европы оценивают лишь в 60 млн евро – травмы. Ольмо часто пропускает матчи. Но в дерби против «Эспаньола» сделал дубль. Крашеный блондин вернулся в родной клуб после многолетних путешествия. В юности выбрал «Динамо» Загреб, затем выступал в Германии. Теперь Ольмо снова в каталонской семье. Даниэль чувствует игру Рафиньи, Ямаля и Левандовски. Органичный плеймейкер для «Барселоны» тренера Флика. Ольмо говорит с наставником на одном языке, что упрощает коммуникацию и делает футболиста важным ретранслятором мыслей наставника. У Ольмо дубль в свежем дерби.

Марк Касадо, 21 год

Оценочная трансферная стоимость: 15 млн евро.

В ближайшие месяцы трансферная стоимость Касадо взлетит в три раза. Марк долго играл за вторую команду «Барселоны», но решил остаться в ожидании своей очереди. И что всегда впечатляет в самых талантливых людях из школы каталонцев – легкость, с которой вписываются в игру. Йохан Кройф правильно сделал, что привез в «Барселону» моду на одни игровые принципы в командах разных возрастов, как в «Аяксе». Голландская схема работает с испанскими футболистами. Касадо только появился, а Де Йонг уже грустными глазами смотрит на поле, ведь в центре полузащиты появился очень умный футболист. У Марка шикарные последние передачи.

Пау Кубарси, 17 лет

Оценочная трансферная стоимость: 40 млн евро.

Айтана Ботмани, двукратная обладательница «Золотого мяча» для женщин, рассказала любопытную историю. Ламин Ямаль отказался касаться «Золотого мяча», считает такой жест плохим для себя знаком. А когда 17-летний вингер получил приз имени Раймона Копа – французской легенды «Реала», то сказал другу и коллеге Кубарси, что через год именно центральный защитник «Барселоны» будет держать в руках трофей лучшему молодому футболисту года. Посмотрим, хватит ли Пау стабильности, ведь у него сложная профессия для 17-летнего игрока, центральный защитник. Но дебют у Кубарси получился впечатляющим. Иногда ошибается, но это огромный талант.

Алехандро Бальде, 21 год

Оценочная трансферная стоимость: 40 млн евро.

Доминиканец по крови и каталонец по месту рождения – появился на свет в самой Барселоне, воспользовался шансом. Жорди Альба постарел, другие левые латерали не закрепились в «Барселоне». У Бальде возникли проблемы с подписанием нового контракта, но на него вышел агент Мендеш. Теперь у Алехандро хорошие личные условия и соглашение ещё на четыре сезона. Бальде не лучший левый латераль Испании. И пока не на втором месте, ведь есть Гримальдо и Кукурелья. Но Алехандро моложе и может раскрыться по ходу текущего сезона. Флик умеет готовить игроков физически. А прекрасная игра Рафиньи слева подсказывает, что его напарник тоже в ударе.

Фермин Лопес, 21 год

Оценочная трансферная стоимость: 40 млн евро.

Враги «Барселоны» любят рассказывать, что не все воспитанники клуба родились в Каталонии, как Ямаль. И не все с пеленок в «сине-гранатовой» футболке. Но есть правила ФИФА и УЕФА , которые определяют человека как выпускника школы определенного клуба. Фермин Лопес, хотя родом из Андалусии, с 13 лет в школе «Барселоны». Фермин набрался опыта в аренде и доигрался до титулов. Летом стал одновременно чемпионом Европы и победителем Олимпиады. Лопесу будет сложно остаться основными игроком «Барселоны», конкуренция невероятная. Но Фермин из тех испанских футболистов, которые помогают держать общий класс клубов и сборной.

Пабло Гави, 20 лет

Оценочная трансферная стоимость: 90 млн евро.

Пабло Гавира не оказался в заявке сборной Испании на Евро из-за сложной травмы. В «Барселоне» терпеливо ждали выпускника академии и предлагают новый контракт. Гави из Андалусии, как Фермин. Но каталонцы умеют отбирать ребят в школе «Бетиса». Гавира прекрасно играет на разных позициях, является одним из самых ценных активов клуба. В случае усугубления огромных финансовых проблем могут подумать о трансфере, чтобы сохранить Ямаля. Пусть это немного цинично, но воспитанники — инвестиции клуба. Детей учат в престижной школе, обеспечивая идеальные условия. Дальше приносят пользу на поле, как Гави. Но затем возможна продажа.

Средний возраст этой великолепной семерки – 20.4 года. Кроме названых, у «Барселоны» в заявке ещё пять воспитанников. Девятнадцатилетний голкипер Пенья подменяет тер Штегена. Травмировался юный опорник Берналь, но у Марка невероятный потенциал. В центре защиты есть Эрик Гарсия. Справа может выйти, если у Кунде будут проблемы, Эктор Форт. Плюс вингер Ансу Фати. Хотя у него проблемы после мощного дебюта, глупо ставить крест на игроке, которому двадцать два года. У «Барселоны» стабильные поставки сильных игроков в первую команду из академии.

У «Реала» три воспитанника в заявке, а у «Барселоны» двенадцать таких игроков. После победы над «Эспаньолом» каталонцы на девять пунктов опережают «Реал». У мадридцев матч в запасе, ведь отменили игру с «Валенсией». Местные жители пережили страшное наводнение, унесшее жизни, а вчера бросали грязь в короля и королеву Испании. Футбольные каталонцы собираются забросать голами королевский «Реал». И ставка у Флика не только на Левандовски, который теоретически мог быть отцом Ямаля, но и на выпускников «Ла Масии».