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Стало известно, кто из игроков «Зенита» пропустит игру с «Крыльями Советов»

вчера, 14:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовЗавтра в 16:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из футболистов «сине-бело-голубых» не сможет принять участия в игре 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Мы уже месяц не играем дома. Конечно, здесь играть приятнее, это безусловно, на своём поле готовиться проще. Любой перелёт, особенно длительный, требует определённых физических затрат, требует большего времени на восстановление. Домашние матчи играть, конечно, приятнее. Мы рады, что после выездных игр мы вернулись и сможем провести оставшиеся встречи у себя дома, на своём поле. Посмотрим, насколько наше состояние позволит сыграть так, как мы хотим, и добиться хорошего результата.

Из травмированных нам не сможет помочь Эракович. Перелома, слава Богу, у него нет, но травма серьёзная, пока он не может тренироваться. Посмотрим, может быть, к заключительному матчу перед зимней паузой он сможет подойти, но пока это под вопросом. Сергей Волков и Миша Кержаков проходят реабилитацию, восстанавливаются, а все остальные готовы сыграть.

Максим Глушенков уже втягивается. Конечно, достаточно рваный режим получился у него в осенней части сезона: травма, восстановление, травма… конечно, непросто возвращаться после такого, но он полон желания и сил для того, чтобы помогать команде. Он соскучился по футболу, хочет играть. Надеемся, что он сможет помочь команде.

Напомним, игра 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» состоится 1 декабря в 16:30 по московскому времени. «Сине-белы-голубые» занимают первую строчку в турнирной таблице, а самарцы располагаются на двенадцатом месте.

Ранее сообщалось, что игрок «Зенита» попал в список лучших защитников года по версии ФИФА.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:52
- Макс, пора забивать... Болельщики уже заждались...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:46
Нужно брать 6 очков дома.
7t9v4u6peaza
7t9v4u6peaza
вчера в 14:45
Удачи Зениту в очередном матче на своем поле.
drug01
drug01
вчера в 14:43
Все равно состав будет боевой!!!
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