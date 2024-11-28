После вчерашнего матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2) дискомфорт испытывали Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Браим Диас. Завтра игроки «Реала» пройдут медицинские тесты.
Также во вчерашней игре травму задней поверхности бедра получил Эдуардо Камавинга. На данный момент в основном составе «Реала» уже травмировано 6 игроков: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени, Давид Алаба, Винисиус Жуниор и Родриго Силва.
В следующем матче «Реал» примет «Хетафе» в рамках 15-го тура Ла Лиги. Игра пройдет в воскресенье, 1 декабря.
Реал превращается в лидера по переработки стекла.
Реал превращается в лидера по переработки стекла.