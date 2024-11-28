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Мбаппе, Беллингем и Браим Диас могут пропустить ближайшие матчи «Реала»

вчера, 16:02

После вчерашнего матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2) дискомфорт испытывали Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Браим Диас. Завтра игроки «Реала» пройдут медицинские тесты.

Также во вчерашней игре травму задней поверхности бедра получил Эдуардо Камавинга. На данный момент в основном составе «Реала» уже травмировано 6 игроков: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени, Давид Алаба, Винисиус Жуниор и Родриго Силва.

В следующем матче «Реал» примет «Хетафе» в рамках 15-го тура Ла Лиги. Игра пройдет в воскресенье, 1 декабря.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:02
Мбаппе косит)) чтобы было оправдание за вчерашние косяки))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:28
Неймар мечтает перейти Реал.
Реал превращается в лидера по переработки стекла.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:40
Слишком большой лазарет у Реала - это точно.
112910415
112910415
вчера в 16:28
беда не приходит одна
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:19
Дискомфорт им Перес устроил после поражения?
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:18
Клубы такие как Реал , МС итд , игроки которых несут огромные нагрузки ,часто играя ответственные матчи и дальше будут страдать от перегруженных календарей различных турниров . И вряд ли в ближайшее время , что то изменится в этом плане в лучшую сторону так как тенденция на увеличение числа турниров и следовательно матчей продолжается. Так как те , спортивные чиновники, которые принимают решения смотрят на эту проблему через призму денег...
Вещий
Вещий
вчера в 16:17
Кто то сглазил Реал.... вся основа травмирована.
Гость
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