Мбаппе, Беллингем и Браим Диас могут пропустить ближайшие матчи «Реала»

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вчера, 16:02

После вчерашнего матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2) дискомфорт испытывали , и . Завтра игроки «Реала» пройдут медицинские тесты.

Также во вчерашней игре травму задней поверхности бедра получил . На данный момент в основном составе «Реала» уже травмировано 6 игроков: , , , , и .

В следующем матче «Реал» примет «Хетафе» в рамках 15-го тура Ла Лиги. Игра пройдет в воскресенье, 1 декабря.