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В «Реале Сосьедад» заявили, что не знают, когда Захарян выйдет на поле

вчера, 15:52

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал о восстановлении после травмы полузащитника Арсена Захаряна.

У Арсена спазм в мышцах. На данный момент неизвестно, когда он сможет сыграть.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:58
Не поедет. Не для того сбежал, чтобы вернуться...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:56
Отдайте его назад в Динамо, может хоть там начнёт играть, раз в Испании не может.
lotsman
lotsman
вчера в 19:35
Арсену понравилась халявщина.) Помню во времена халявщин была такая реклама - Мы сидим, а денежки идут.
112910415
112910415
вчера в 19:05
тайна, покрытая мраком, однако
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:28, ред.
Арсен вовсе не игрок основы. И без него Сосьедад победил Барсу
Capral
Capral
вчера в 16:33
Ой ржу не могу, ой ржу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну сказали бы прямо- Арсену нашли работу дворником на базе клуба, и всё было ясно и понятно.
Вас же уродов предупреждали, чтобы не подписывали это сокровище, чем вы думали, каким местом?! Ну вот, метлу ему в руки, пусть отрабатывает своё лечение...
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:18
Тут уже можно задать и другой вопрос... а будет ли он вообще играть...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:01
Это типа отстаньте от нас с подобными вопросами , со временем сами всё узнаете ...)
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