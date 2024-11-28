В «Реале Сосьедад» заявили, что не знают, когда Захарян выйдет на поле

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал о восстановлении после травмы полузащитника Арсена Захаряна.
У Арсена спазм в мышцах. На данный момент неизвестно, когда он сможет сыграть.
Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал о восстановлении после травмы полузащитника Арсена Захаряна.
У Арсена спазм в мышцах. На данный момент неизвестно, когда он сможет сыграть.
Ну сказали бы прямо- Арсену нашли работу дворником на базе клуба, и всё было ясно и понятно.
Вас же уродов предупреждали, чтобы не подписывали это сокровище, чем вы думали, каким местом?! Ну вот, метлу ему в руки, пусть отрабатывает своё лечение...
Ну сказали бы прямо- Арсену нашли работу дворником на базе клуба, и всё было ясно и понятно.
Вас же уродов предупреждали, чтобы не подписывали это сокровище, чем вы думали, каким местом?! Ну вот, метлу ему в руки, пусть отрабатывает своё лечение...