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Флик сообщил, когда Ямаль вернётся на поле

вчера, 14:25
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас16:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил, что нападающий каталонцев и сборной Испании Ламин Ямаль готов к завтрашнему матчу 15-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса».

Ламин Ямаль вернулся и готов играть. Мы ещё не решили, выйдет ли он в старте, но он будет играть.

В текущем сезоне Ямаль провёл 12 матчей в Ла Лиге, в которых отметился 5 голами и 7 ассистами, и 4 матча в Лиге чемпионов (гол и ассист). Напомним, 17-летний вингер пропустил последние пять игр «Барселоны».

Ранее ФИФА включила Ямаля в список претендентов на звание лучшего нападающего 2024 года.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 15:12
Ямаля ждут как клубного спасителя...
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ne gusta
вчера в 14:51
Я бы хотел чтобы дали ему отдохнуть 90 минут если выигрываем, и так играл много для 17-и летнего организма, против всяких лохов и лузеров все 90 минут.
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