Флик сообщил, когда Ямаль вернётся на поле

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вчера, 14:25

Главный тренер «Барселоны» сообщил, что нападающий каталонцев и сборной Испании готов к завтрашнему матчу 15-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса».

Ламин Ямаль вернулся и готов играть. Мы ещё не решили, выйдет ли он в старте, но он будет играть.

В текущем сезоне Ямаль провёл 12 матчей в Ла Лиге, в которых отметился 5 голами и 7 ассистами, и 4 матча в Лиге чемпионов (гол и ассист). Напомним, 17-летний вингер пропустил последние пять игр «Барселоны».