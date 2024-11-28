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«Реал» сделал заявление о травме Камавинги

вчера, 16:28

«Реал» опубликовал медицинское заявление по своему полузащитнику Эдуардо Камавинге.

После тестов, проведённых сегодня медицинскими службами клуба, у нашего игрока Эдуардо Камавинги была диагностирована мышечная травма бицепса бедра левой ноги. Ожидается развитие событий.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Браим Диас могут пропустить ближайшие матчи «Реала».

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27 ноября
Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:28
...как ты не тренеруйся ,каким бы ты не был эластичным, гуттаперчивый,а главное сколько бы тебе не было лет (от 18 до 30),
на поле все равны, а мышца во главе угла! Её можно самому в любой момент потянуть или надорвать или разорвать или тебе доброжелатели помогут...! Таков футбол современный,натуральный бизнес без прекрас!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:52
Травма мышцы, вообщем ничего конкретного . Лишь бы не разрыв .
w84dbgxuvt4m
w84dbgxuvt4m
вчера в 17:51
Травмы – это неизбежная часть футбола, особенно когда речь идет о топ-клубах, таких как «Реал Мадрид». Потеря Камавинги, безусловно, станет ударом для команды, учитывая его важную роль в полузащите. В сочетании с возможными пропусками матчей такими игроками, как Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Браим Диас, ситуация становится еще более сложной.

Тренерскому штабу придется искать решения, чтобы компенсировать отсутствие ключевых игроков и сохранить конкурентоспособность в предстоящих матчах. Важно, чтобы команда смогла адаптироваться и проявить себя даже в условиях нехватки ресурсов. Пожелаем всем травмированным игрокам скорейшего восстановления!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:17
То есть, ничего толком и не сказал...
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