«Реал» сделал заявление о травме Камавинги

«Реал» опубликовал медицинское заявление по своему полузащитнику Эдуардо Камавинге.
После тестов, проведённых сегодня медицинскими службами клуба, у нашего игрока Эдуардо Камавинги была диагностирована мышечная травма бицепса бедра левой ноги. Ожидается развитие событий.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Браим Диас могут пропустить ближайшие матчи «Реала».
на поле все равны, а мышца во главе угла! Её можно самому в любой момент потянуть или надорвать или разорвать или тебе доброжелатели помогут...! Таков футбол современный,натуральный бизнес без прекрас!!!
на поле все равны, а мышца во главе угла! Её можно самому в любой момент потянуть или надорвать или разорвать или тебе доброжелатели помогут...! Таков футбол современный,натуральный бизнес без прекрас!!!
Тренерскому штабу придется искать решения, чтобы компенсировать отсутствие ключевых игроков и сохранить конкурентоспособность в предстоящих матчах. Важно, чтобы команда смогла адаптироваться и проявить себя даже в условиях нехватки ресурсов. Пожелаем всем травмированным игрокам скорейшего восстановления!
Тренерскому штабу придется искать решения, чтобы компенсировать отсутствие ключевых игроков и сохранить конкурентоспособность в предстоящих матчах. Важно, чтобы команда смогла адаптироваться и проявить себя даже в условиях нехватки ресурсов. Пожелаем всем травмированным игрокам скорейшего восстановления!