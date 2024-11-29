Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2025

ЦАФА не ведёт переговоры с РФС об участии России в турнире Центральной Азии

вчера, 15:58

В пресс-службе Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА) ответили на вопрос источника о возможном участии сборной России в турнире под эгидой организации в сентябре следующего года.

Турнир ЦАФА Nations Cup планируется провести осенью 2025 года. Пока переговоры с гостевыми командами не велись.

Организация объединяет федерации футбола Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В 2023 году сборная России могла принять участие в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии, но в итоге была вынуждена отказаться.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Россия
Источник: sport-express.ru
СлухиСборная России может сыграть на турнире команд Центральной Азии в 2025-м
28 ноября
ОфициальноЖеребьёвка следующих этапов Кубка России пройдёт 30 ноября
28 ноября
В ближайшее время матч сборных России и Колумбии невозможен
23 ноября
РФС может пригласить президента УЕФА на матч сборной России
23 ноября
ОфициальноОпределились пары в стыковых матчах Лиги наций
22 ноября
ОфициальноОпределились пары четвертьфиналистов Лиги наций и путь до финала
22 ноября
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:10
Турнир через год. Переговоры с возможными участниками не велись. Если эНтот источник настоящий и его можно пощупать, то какого чёрта он полез с никчёмными вопросами раньше времени ?
112910415
112910415
вчера в 19:31
рано радовались (
lotsman
lotsman
вчера в 18:24
Пока переговоры с гостевыми командами не велись....... До осени времени ещё много. Успеют провести переговоры, если только наши опять не откажутся.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:15
В итоге скорее всего, откажется и на этот раз...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 