ЦАФА не ведёт переговоры с РФС об участии России в турнире Центральной Азии

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вчера, 15:58

В пресс-службе Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА) ответили на вопрос источника о возможном участии сборной России в турнире под эгидой организации в сентябре следующего года.

Турнир ЦАФА Nations Cup планируется провести осенью 2025 года. Пока переговоры с гостевыми командами не велись.

Организация объединяет федерации футбола Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В 2023 году сборная России могла принять участие в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии, но в итоге была вынуждена отказаться.