Жеребьёвка следующих этапов Кубка России пройдёт 30 ноября

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вчера, 12:12

Жеребьёвка пар 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России состоится в субботу, 30 ноября. Церемония начнётся в 12:30 по московскому времени.

Своих соперников узнают победители 1-го этапа 1/4 финала нижней сетки – «Краснодар», «Акрон», «Урал» и «Динамо Махачкала».