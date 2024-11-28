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Жеребьёвка следующих этапов Кубка России пройдёт 30 ноября

вчера, 12:12

Жеребьёвка пар 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России состоится в субботу, 30 ноября. Церемония начнётся в 12:30 по московскому времени.

Своих соперников узнают победители 1-го этапа 1/4 финала нижней сетки – «Краснодар», «Акрон», «Урал» и «Динамо Махачкала».

С ними сыграют проигравшие двухматчевое противостояние клубы из верхней сетки. В верхней сетке турнира полуфинальные пары сформируют ЦСКА, «Зенит», «Ростов» и победитель противостояния «Локомотива» и «Динамо».

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 13:07
А кому нужна эта идиотская жеребьевка, если после поражения, команда остается в кубке?! Ничего глупее не видел- как названия пути регионов. Кубок потoму и отличается от остальных турниров, что если проиграл- вылетай. А то, что сейчас в России называется кубком страны- ничто иное как обычно извращение...
Gotlib
Gotlib
вчера в 12:54, ред.
Локомотив имеет фору, так как остается фактически дома (ближайшая игра в Химках), чего не скажешь о Динамо, которое поедет в Грозный. Не говоря уже о счёте (2-1 в пользу Локо в первой игре) , где Динамо тоже необходимо приложить усилия, чтобы выиграть в общем противостоянии с Локо.
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:25
В верхней сетке уже давно известны пары Зенит - ЦСКА, а Ростов с победителем московского дерби...
LOpp
LOpp
вчера в 12:24
из ФНЛ остался только Урал
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