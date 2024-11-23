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РФС может пригласить президента УЕФА на матч сборной России

вчера, 10:54

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил источнику о возможности пригласить главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина на матч сборной России в следующем году.

Мы можем пригласить президента УЕФА Александера Чеферина на матч сборной в России в 2025 году. Очевидно, для этого сначала нужно договориться о проведении матча.

Ранее Дюков рассказал об обсуждении с президентом УЕФА вопроса об участии национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы-2028.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:01
Г-н Дюков, цель - то приглашения какая ? Показать и рассказать, что некая сборная существует и пора принимать по ней положительное решение ? Иной цели я в упор не вижу. Не напрягайтесь, держите голову выше и не унижайтесь - мой вам совет, дружище. Но напрягаться и унижаться вы всё равно будете. Иначе вы не можете.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:37
И на кой этот черт лысый нужен ? От него все равно ничего не зависит да и стелиться перед ним на фига!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:27, ред.
Ну надо договориться с Уругваем...2 раза..(1. Чтоб приехали.2.Чтоб не устроили нам 0:7)....
Обеспечить 112% заполняемости арены....
Ну и все полагающиеся в таких случаях коврижки...отель 7 звёзд....кухня со словенским поваром...и т.д.
Остальное - вопрос политический...вне влиянии Дюкова..
112910415
112910415
вчера в 11:24, ред.
и он немедленно явится, поправляя шарфик в российских цветах ! ))
adekvat
adekvat
вчера в 11:02
На матч с Буркина- Фасо он точно не приедет, а с нормальными сборными когда будут матчи, его уже может переизберут.
Гость
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