РФС может пригласить президента УЕФА на матч сборной России

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вчера, 10:54

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) сообщил источнику о возможности пригласить главу Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) на матч сборной России в следующем году.

Мы можем пригласить президента УЕФА Александера Чеферина на матч сборной в России в 2025 году. Очевидно, для этого сначала нужно договориться о проведении матча.