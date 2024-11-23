РФС может пригласить президента УЕФА на матч сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил источнику о возможности пригласить главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина на матч сборной России в следующем году.
Мы можем пригласить президента УЕФА Александера Чеферина на матч сборной в России в 2025 году. Очевидно, для этого сначала нужно договориться о проведении матча.
Ранее Дюков рассказал об обсуждении с президентом УЕФА вопроса об участии национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы-2028.
Обеспечить 112% заполняемости арены....
Ну и все полагающиеся в таких случаях коврижки...отель 7 звёзд....кухня со словенским поваром...и т.д.
Остальное - вопрос политический...вне влиянии Дюкова..
Обеспечить 112% заполняемости арены....
Ну и все полагающиеся в таких случаях коврижки...отель 7 звёзд....кухня со словенским поваром...и т.д.
Остальное - вопрос политический...вне влиянии Дюкова..