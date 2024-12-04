Грулёв может уйти из «Динамо» в рамках аренды

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сегодня, 18:25

Нападающий может уйти из «Динамо» в рамках аренды.

Клубы РПЛ интересуются футболистом, сам игрок готов перейти в другую команду.

За основной состав «бело-голубых» нападающий играет с 2019 года.