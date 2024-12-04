Нападающий Вячеслав Грулёв может уйти из «Динамо» в рамках аренды.
Клубы РПЛ интересуются футболистом, сам игрок готов перейти в другую команду.
За основной состав «бело-голубых» нападающий играет с 2019 года.
Нападающий Вячеслав Грулёв может уйти из «Динамо» в рамках аренды.
Клубы РПЛ интересуются футболистом, сам игрок готов перейти в другую команду.
За основной состав «бело-голубых» нападающий играет с 2019 года.
Не динамикам, а ростовщикам- это разные понятия.))) Во всём остальном- согласен.
Не динамикам, а ростовщикам- это разные понятия.))) Во всём остальном- согласен.
жаль, что ничего не получается в Динамо, тогда аренда выглядит логическим шагом.
скорей всего в Самару или Оренбург.
жаль, что ничего не получается в Динамо, тогда аренда выглядит логическим шагом.
скорей всего в Самару или Оренбург.