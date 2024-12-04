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Грулёв может уйти из «Динамо» в рамках аренды

сегодня, 18:25

Нападающий Вячеслав Грулёв может уйти из «Динамо» в рамках аренды.

Клубы РПЛ интересуются футболистом, сам игрок готов перейти в другую команду.

За основной состав «бело-голубых» нападающий играет с 2019 года.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 20:22
В Динамо и без него есть кому забивать, Лещук например.
drug01
drug01
сегодня в 20:14
Если сам не против тогда можно
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 19:28
Мир Вашему Дому!!!
Не динамикам, а ростовщикам- это разные понятия.))) Во всём остальном- согласен.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:28
и снова в аренду?
жаль, что ничего не получается в Динамо, тогда аренда выглядит логическим шагом.
скорей всего в Самару или Оренбург.
Вещий
Вещий
сегодня в 19:25
И как это обычно случается заиграет в другой команде и будет отгружать Динамикам голы...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 19:16
В НиНо иди, по старой памяти... там ни одного нападающего нет...
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 19:10, ред.
Зачем в аренду, нет ему места в основе в 25 лет, надо переходить с концами.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:02
Нормальное желание игрока играть так что успехов
Capral
Capral
сегодня в 18:57, ред.
А этому гениальному тренеру нужны только большие таланты, иначе- он в пролёте... Зачем ему Грулёв. Он как-то жаловался, что вот, ему бы возможности Зенита!!! Конечно, воспитать игрока и поставить его на ноги не под силу деревенщине, ему только готовых, дорогих подавай. Но как показывает практика и дорогие и сильные его уже тоже не спасают...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:40
Чем сидеть на лавке, лучше идти в аренду в другой клуб, а лучше зимой найти новую команду.
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