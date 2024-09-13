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«Сочи» арендовал Маслова у «Спартака»

вчера, 09:20

Защитник «Спартака» Павел Маслов проведёт сезон-2024/25 на правах аренды в «Сочи».

Также к южанам присоединился нападающий Павел Мелёшин.

«Сочи» после 9 туров занимает 5-е место в Первой лиге.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:29
Интересно, что скажут спартачи на это?
Они так долго называли Сочи фарм клубом Зенита, а тут спартачи один за другим едут на курорт и не для отдыха.
Не любят почему то в Спартаке своих воспитанников, предпочитают заезжих варягов.
А может они хотят оправдать название "народная команда"?
Или даже замахнулись на звание "команда народов мира"?
Ну тут ори с Зенитом соревнуются... Амарал им в помощь.
stanichnik
stanichnik ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 11:23, ред.
Доброго Здоровья Владимир!
Спраедливости ради надо сказать, что и соперники у Спартака были пока не самые сильные. Вот начиная со следующего тура их ждёт серьёзное испытание в москоских дерби и с южными командами Краснодара и Ростова,которые тоже не подарок, на надёжность обороны красно-белых. Тогда и посмотрим на правильность решения расставания с Масловым и Джикией.
Болейте за своих, а не против чужих!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:07
Оборона у Спартака сейчас как раз в порядке. Пропустили в семи играх три мяча , меньше только у зенита...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:05
Также , как и соболя зениту...)))
8wft4cgkrnet
8wft4cgkrnet
вчера в 10:59
Маслов бы и спартаку пригодился, но лучше зулусов выписать из-за границы.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:45, ред.
Маслова в Сочи, Джикию в Химки, как будто в Спартаке полный комплект и порядок в центре обороны. Ну да Бог с ними, значит так надо.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:42
Сочи хочет вернуться в РПЛ. На трансферном рынке южный клуб был одним из самых крупных покупателей. А Спартак стал активным поставщиком игроков в другие команды.
drug01
drug01
вчера в 09:37
Маслов совсем не плохой игрок??? Удачной игры и здоровья!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:23
Как же Спартак отдал игрока в филиал Зенита?...
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