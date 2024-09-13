«Сочи» арендовал Маслова у «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов проведёт сезон-2024/25 на правах аренды в «Сочи».
Также к южанам присоединился нападающий Павел Мелёшин.
«Сочи» после 9 туров занимает 5-е место в Первой лиге.
Защитник «Спартака» Павел Маслов проведёт сезон-2024/25 на правах аренды в «Сочи».
Также к южанам присоединился нападающий Павел Мелёшин.
«Сочи» после 9 туров занимает 5-е место в Первой лиге.
Спраедливости ради надо сказать, что и соперники у Спартака были пока не самые сильные. Вот начиная со следующего тура их ждёт серьёзное испытание в москоских дерби и с южными командами Краснодара и Ростова,которые тоже не подарок, на надёжность обороны красно-белых. Тогда и посмотрим на правильность решения расставания с Масловым и Джикией.
Болейте за своих, а не против чужих!
Спраедливости ради надо сказать, что и соперники у Спартака были пока не самые сильные. Вот начиная со следующего тура их ждёт серьёзное испытание в москоских дерби и с южными командами Краснодара и Ростова,которые тоже не подарок, на надёжность обороны красно-белых. Тогда и посмотрим на правильность решения расставания с Масловым и Джикией.
Болейте за своих, а не против чужих!
Они так долго называли Сочи фарм клубом Зенита, а тут спартачи один за другим едут на курорт и не для отдыха.
Не любят почему то в Спартаке своих воспитанников, предпочитают заезжих варягов.
А может они хотят оправдать название "народная команда"?
Или даже замахнулись на звание "команда народов мира"?
Ну тут ори с Зенитом соревнуются... Амарал им в помощь.
Они так долго называли Сочи фарм клубом Зенита, а тут спартачи один за другим едут на курорт и не для отдыха.
Не любят почему то в Спартаке своих воспитанников, предпочитают заезжих варягов.
А может они хотят оправдать название "народная команда"?
Или даже замахнулись на звание "команда народов мира"?
Ну тут ори с Зенитом соревнуются... Амарал им в помощь.