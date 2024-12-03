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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковБразилия. Серия A 2024

«Гремио» досрочно прекратил аренду Ду Кейроса у «Зенита»

вчера, 20:42

«Гремио» объявил о досрочном прекращении аренды полузащитника Ду Кейроса, права на которого принадлежат «Зениту».

Бразильский клуб решил не выкупать у петербуржцев игрока, который был арендован зимой до конца года.

Хавбек провёл в составе «Гремио» 28 матчей во всех турнирах.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:21
Сколько же у Зенита неликвида.
Ду, Ренан, Изидор, Бакаев, Адамов в арендах.
Так ещё и в составе Горшков, Волков, Ахметов.
Удивительно, что Артур стоит 10 млн, а Маниуан на 3 года младше и стоит 2.5
adekvat
adekvat
вчера в 21:09
Домой Семака спасать, а то у него вся игра развалилась.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:04
Когда-то Халка за мешок денег, ныне того кто на Родине не нужен!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:59, ред.
И такой есть у зенита?) гражданство ему и в бой!))
Гость
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