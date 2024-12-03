«Гремио» досрочно прекратил аренду Ду Кейроса у «Зенита»

«Гремио» объявил о досрочном прекращении аренды полузащитника Ду Кейроса, права на которого принадлежат «Зениту».
Бразильский клуб решил не выкупать у петербуржцев игрока, который был арендован зимой до конца года.
Хавбек провёл в составе «Гремио» 28 матчей во всех турнирах.
Ду, Ренан, Изидор, Бакаев, Адамов в арендах.
Так ещё и в составе Горшков, Волков, Ахметов.
Удивительно, что Артур стоит 10 млн, а Маниуан на 3 года младше и стоит 2.5
Ду, Ренан, Изидор, Бакаев, Адамов в арендах.
Так ещё и в составе Горшков, Волков, Ахметов.
Удивительно, что Артур стоит 10 млн, а Маниуан на 3 года младше и стоит 2.5