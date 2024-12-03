«Гремио» досрочно прекратил аренду Ду Кейроса у «Зенита»

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вчера, 20:42

«Гремио» объявил о досрочном прекращении аренды полузащитника , права на которого принадлежат «Зениту».

Бразильский клуб решил не выкупать у петербуржцев игрока, который был арендован зимой до конца года.

Хавбек провёл в составе «Гремио» 28 матчей во всех турнирах.