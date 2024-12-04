«Зенит» недоволен действиями «Црвены Звезды» из-за ситуации с Дркушичем

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сегодня, 13:47

«Зенит» недоволен ситуацией со своим защитником . «Сине-бело-голубые» отдали игрока в аренду «Црвене Звезде», однако там он практически не получает игровой практики.

Как сообщает источник, тренерский штаб «Црвены Звезды» предпочитает других защитников для основного состава. Это не устраивает ни самого Дркушича, ни «Зенит».

Если сербский клуб не гарантирует футболисту из РПЛ фиксированное количество игрового времени, «Зенит» досрочно отзовёт Ванью из аренды.

В нынешнем сезоне Дркушич сыграл за «Црвену» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.