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Гвардиола: «Почему я так долго в „Ман Сити“? Здесь нет глупых»

сегодня, 15:11

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о том, является ли время в английском клубе лучшим в его карьере.

Очевидно, тот факт, что прошло уже девять лет, говорит о многом. «Барселона» была особенной, потому что я начинал как подающий мячи, а затем стал игроком и тренером клуба моего сердца. Они несравнимы во многих отношениях. И быть тренером такого гиганта, как «Бавария», учитывая структуру, город и менталитет клуба, насколько они конкурентоспособны во всех областях… Это стало для меня важным уроком. Но если я проработал здесь девять лет, то это потому, что здесь я обрёл стабильность и многое, многое другое, что помогло мне почувствовать себя хорошим тренером. Но главная причина, по которой я здесь так долго? Здесь нет глупых — они знают почему. Это потому, что мы много выигрываем. Вот почему люди верят в меня — потому что мы победили.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:33
Гвардиола: «Почему я так долго в „Ман Сити“? Здесь нет глупых» - Пеп если ты веришь в то , что говоришь и это, действительно так - то сегодня вам, ну ни как нельзя не выиграть , а иначе...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:03
Почему без фамилий???
Кого именно в Барселоне он называет глупым ??
drug01
drug01
сегодня в 15:27
Эта вера не на всю жизнь!
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