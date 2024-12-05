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«Милан» представил форму в ретро-стиле к 125-летию клуба

сегодня, 12:30

«Милан» и PUMA представили специальный комплект формы к 125-летию клуба, выполненный в ретро-стиле.

Всего будет выпущено 1899 экземпляров (в честь года основания команды). Клубная пресс-служба отмечает:

Широкие полосы впервые появились на футболке «россонери» в 1950-х годах, а позже стали синонимом самых знаковых международных побед клуба, особенно с конца 1980-х.

Значок на форме отдаёт дань уважения первой официальной эмблеме клуба, основанного в 1899 году как миланский футбольный и крикетный клуб. Эта отсылка к традициям отражает видение Герберта Килпина, который, будучи англичанином, привнёс свою культуру. наследие, основав клуб, который прославлял как футбол, так и крикет.

«Милан» представил форму в ретро-стиле к 125-летию клуба«Милан» представил форму в ретро-стиле к 125-летию клуба«Милан» представил форму в ретро-стиле к 125-летию клуба«Милан» представил форму в ретро-стиле к 125-летию клуба«Милан» представил форму в ретро-стиле к 125-летию клуба

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shlomo
shlomo
сегодня в 12:48
Очень оригинально все получилось .... особенно интересная эмблема.
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