«Милан» и PUMA представили специальный комплект формы к 125-летию клуба, выполненный в ретро-стиле.

Всего будет выпущено 1899 экземпляров (в честь года основания команды). Клубная пресс-служба отмечает:

Широкие полосы впервые появились на футболке «россонери» в 1950-х годах, а позже стали синонимом самых знаковых международных побед клуба, особенно с конца 1980-х.

Значок на форме отдаёт дань уважения первой официальной эмблеме клуба, основанного в 1899 году как миланский футбольный и крикетный клуб. Эта отсылка к традициям отражает видение Герберта Килпина, который, будучи англичанином, привнёс свою культуру. наследие, основав клуб, который прославлял как футбол, так и крикет.