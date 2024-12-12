Мбаппе получил травму бедра в матче с «Аталантой»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе получил повреждение в 1-м тайме матча с «Аталантой» (3:2) в 6-м туре Лиги чемпионов.
По результатам медицинского обследования у Мбаппе диагностирована травма левого бедра.
Журналистка Аранча Родригес сообщает, что восстановление француза займет около 10 дней. Мбаппе наверняка пропустит матч Ла Лиги против «Райо Вальекано» в субботу, при этом у форварда «Реала» есть «небольшие шансы» сыграть в финале Межконтинентального кубка ФИФА 18 декабря.
10 дней не серьезно! Давай возвращайся поскорее в офсайд)))
10 дней не серьезно! Давай возвращайся поскорее в офсайд)))