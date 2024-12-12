Мбаппе получил травму бедра в матче с «Аталантой»

1734012528

вчера, 17:08

Нападающий «Реала» получил повреждение в 1-м тайме матча с «Аталантой» (3:2) в 6-м туре Лиги чемпионов.

По результатам медицинского обследования у Мбаппе диагностирована травма левого бедра.