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Мбаппе получил травму бедра в матче с «Аталантой»

вчера, 17:08
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе получил повреждение в 1-м тайме матча с «Аталантой» (3:2) в 6-м туре Лиги чемпионов.

По результатам медицинского обследования у Мбаппе диагностирована травма левого бедра.

Журналистка Аранча Родригес сообщает, что восстановление француза займет около 10 дней. Мбаппе наверняка пропустит матч Ла Лиги против «Райо Вальекано» в субботу, при этом у форварда «Реала» есть «небольшие шансы» сыграть в финале Межконтинентального кубка ФИФА 18 декабря.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 18:06
Мини отпуск на 10 дней.... устал черепашка...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:43
Черепашьи бедрышки)))
10 дней не серьезно! Давай возвращайся поскорее в офсайд)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:31
Лечись, Килька. Кроме тебя в Реале некому кости полоскать!)
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